В РФ объяснили, помогут ли новые правила возврата ж/д билетов от перекупов Эксперт Зотов: новые правила возврата ж/д билетов не решат проблему перекупщиков

Предложение ФАС увеличить сбор за возврат железнодорожных билетов с 3,7 рубля до 10% от стоимости не поможет в борьбе с перекупщиками, заявил ИС «Вести» председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. По его словам, это фактически является способом заработать дополнительные деньги для перевозчиков.

Мы не поддерживаем подобное увеличение суммы за возврат билетов, это точно не борьба с перекупщиками. <...> Доля перекупленных билетов ничтожно мала — меньше половины процента. Поэтому нынешнее предложение не касается перекупщиков, такой проблемы в принципе в масштабах РЖД не существует, — отметил он.

По версии Зотова, инициатива нацелена на то, чтобы помочь перевозчикам заработать в сложное время. Сумма возврата в среднем вырастет с 3,7 рубля до 325 рублей, или в 88 раз. Он добавил, что резкое изменение подходов может привести к снижению глубины продаж: люди перестанут покупать билеты заранее.

Ранее в ФАС пояснили, что из-за действующего минимального размера платы за возврат число возвращаемых билетов выросло более чем втрое по сравнению с допандемийным периодом. Так, по информации перевозчиков, в 2025 году пассажиры вернули более 25 млн железнодорожных билетов.