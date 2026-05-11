День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 мая 2026 в 12:00

Билеты на «Гамлет» за 200 тыс.: истерия вокруг спектакля с Юрой Борисовым

Юра Борисов в спектакле Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира Юра Борисов в спектакле Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира Фото: Валентин Блох
Подписывайтесь на нас в MAX

14 мая в МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля «Гамлет» с актером Юрой Борисовым в главной роли. Билеты на официальном сайте раскупили в день старта продаж. Сегодня их можно приобрести только у перекупщиков, при этом цены доходят до 200 тысяч рублей за один. Сможет ли «Гамлет» с Борисовым запомниться на десятилетия — как, например, постановка режиссера Юрия Любимова в «Театре на Таганке» с Владимиром Высоцким, — узнал NEWS.ru.

Вчера по 165, сегодня по 200: сколько стоит билет на «Гамлета»?

Российского зрителя поражали цены на «Щелкунчик» в Большом театре в Рождественские дни (100–120 тыс. рублей за билет), на постановку «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» (около 60 тыс. рублей) и на «Кабалу святош» в МХТ им. Чехова с Николаем Цискаридзе (до 70 тыс. за билет). Теперь и «Гамлет» с Борисовым в главной роли оказался в этом списке.

Перекупщик билетов с сайта частных объявлений предложил журналисту NEWS.ru приобрести «неудобку» (неудобное место с плохим углом обзора. — NEWS.ru) на балконе за 9 тыс. рублей, место в партере — девятый ряд — за 50 тыс. Бельэтаж — тоже девятый — за 20 тыс. Других вариантов не было. И, видимо, не будет, сказал перекупщик: ажиотаж страшный!

Такие цены легко объяснить. NEWS.ru выяснил, что на официальном сайте театра продажи билетов стартовали 16 марта. Цены варьировались от 3 до 50 тыс. рублей. Зрители размели все буквально за два часа. Продавались они и в кассах, с ограничением количества в одни руки. После того как билеты стали дефицитными, они появились у перекупщиков на сайтах, часто маскирующихся под официальный МХТ (используют буквы аббревиатуры), и на Авито. На сайтах агентств стоимость места в партер в первые ряды на премьерный показ доходит до 200 тыс.

Здание Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Здание Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова Фото: Никеричев Андрей /Агентство «Москва»

Кто играет в спектакле «Гамлет», кроме Юры Борисова

Помимо Юрия Борисова (Гамлет, принц датский), в постановке также играют актеры Анна Чиповская (Гертруда), Андрей Максимов (Клавдий), Артем Быстров (отец Гамлета) и другие популярные исполнители. Сама постановка же будет отличаться от классической.

«Каким будет новый „Гамлет“? Соответствующим нашим дням — спрессованным и наэлектризованным; у его героев нет времени на сомнения и пространные монологи», — сообщается на сайте МХТ.

Режиссером постановки выступил Андрей Гончаров. Он — тезка и однофамилец советского театрального режиссера («советский» Гончаров — Андрей Александрович — почти 40 лет был художественным руководителем театра имени В. Маяковского в Москве). Нынешнего Гончарова — Андрея Юрьевича — называют театральным модернистом и любителем интерпретаций классики. Это не первая его постановка в МХТ. В частности, он выступал режиссером спектаклей «Чрево», «Далекая Радуга» и «Осень». Отзывы театральных критиков были преимущественно положительными.

В Сети уже появились первые фотографии с репетиций «Гамлета». Главный герой предстает в костюме цвета фольги, на роликовых коньках, Офелия — в модном тренче, топике и джинсах у холодильника с бананом.

Что ждать от Юры Борисова в роли Гамлета

Повышенный интерес к «Гамлету», по мнению критиков, связан с личностью исполнителя главной роли — Юрой Борисовым. После того как он снялся в американском фильме «Анора», интерес на родине к нему увеличился в разы. «Анора» получила главный приз на Каннском кинофестивале — «Золотую пальмовую ветвь». Сам артист в 2024 году победил в номинации «Лучший актер второго плана» премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Также он был номинирован на премию «Оскар». Хотя он и не обрел главную кинонаграду, но уже факт номинации для артиста считается крупным достижением.

Спектакль Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира Спектакль Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира Фото: Валентин Блох

В свое время Борисов закончил театральный институт имени М.С. Щепкина. По его окончании год служил в театре «Сатирикон». Затем отдал предпочтение съемкам в кино. На сцену он не выходил более 10 лет.

Театральный критик Марина Тимашева, рассуждая об ажиотаже вокруг «Гамлета», в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что публика «идет посмотреть на Борисова».

«Понятно, что спрос на билеты вызван не качеством спектакля (его пока никто не видел), не названием пьесы (она идет в разных театрах), а только именем занятого в постановке Юры Борисова. Артист он очень хороший, но большинство знают его даже не по кино, а по новостям о Голливуде и „Оскаре“... Конечно, хотелось бы, чтобы цены поползли вниз и спектакль могли посмотреть люди, которые любят театр, а не только известных лиц», — отметила критик.

Впишется ли Юра Борисов в театр «как Бузова»

Кинокритик Александр Шпагин заявил NEWS.ru, что малый театральный опыт Борисова не имеет принципиального значения.

«Сегодня все в театре играют, как в кино, говорят в микрофоны. Если [певица Ольга] Бузова прекрасно в театр вписалась, то что говорить про Борисова?» — заметил Шпагин, подчеркнув, что актер справится с ролью.

Эксперт назвал артиста «перехваленным» и «залюбленным публикой». Однако вместе с тем уточнил, что Юрий — старательный, вдумчивый, тщательно работает над ролью.

«Он разносторонний... Но ему пока темперамента не хватает. Думаю, что он наберет с возрастом [и станет очень хорошим актером], у него прорыв произойдет после 40–45 лет», — предположил собеседник.

Высоцкий играл на разрыв. Сумеет ли так же Борисов

«Гамлет» — одна из самых популярных постановок в мире. Самый известный советский принц датский — Владимир Высоцкий. Спектакль с ним в постановке Юрия Любимова вышел в ноябре 1971 года и пользовался невероятной любовью и популярностью у публики. Те, кто смотрел спектакль, до сих пор вспоминают, что Высоцкий играл на разрыв. Гамлет в его исполнении — это мятежник.

Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета, 1970 год Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета, 1970 год Фото: Мирослав Муразов/ РИА Новости

Фильм «Гамлет» режиссера Григория Козинцева считается классикой советского кинематографа. Принц в исполнении Иннокентия Смоктуновского — интеллигентный, уточненный, размышляющий.

В 2017 году в театре им. Ленсовета вышел «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. В нем главную роль играет женщина, а Офелию — мужчина. Спектакль вызвал споры. Одни называли его талантливой перезагрузкой произведения, другие критиковали за пошлость. Шекспировед Алексей Борташевич назвал «Гамлет» Бутусова воплощением духовной уязвимости, беззащитности, страдания и детской боли.

Актер Александр Петров в свое время также исполнил роль принца Датского на сцене театра имени М. Ермоловой. Тогда Петрову было 24 года. Зрители отмечали его актерскую эмоциональность в этом образе, а критики прочили большое будущее в профессии. И оказались правы — сегодня Петров является одним из самых востребованных актеров российского кино.

Читайте также:

Уход от Дунаевского, отъезд в США, скандал с сыном: как живет Андрейченко

Умер Пиманов: шок семьи, реакция Путина — что будет с «Человеком и законом»

Новый бренд косметики, спортзал, суды: как живет больная раком Лерчек

Юра Борисов
Аня Чиповская
МХТ имени Чехова
премьеры
цены
билеты
перекупщики
Виктория Колодонова
В. Колодонова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медведчук предостерег Германию и ЕС от милитаризации
Школьница отдала мошенника украшений на 3 млн рублей «для проверки»
Два человека пострадали при атаке дрона в Запорожской области
«Пора вызывать санитаров»: Захарова о санкциях в отношении психбольницы
ЕК оценила риск распространения хантавируса в Европе
Журналист из Москвы обратился в клинику Бангкока и исчез
Патриарх Кирилл наградил главу МВД орденом Александра Невского
Калужское шоссе засыпало семечками и орехами из-за аварии
Глава Росмолодежи ответил на санкции Британии приглашением на фестиваль
В Госдуме раскрыли, когда Россия забудет о летних отключениях горячей воды
Польша поставила под вопрос дружбу с США из-за одного беглеца
В МО раскрыли, как ВС России отреагировали на нарушение ВСУ перемирия
Минобороны подсчитало, сколько раз ВСУ нарушили режим прекращения огня
Минобороны сообщило об уничтожении 85 беспилотников ВСУ
В Минобороны рассказали о действиях российских войск во время перемирия
Детский сад получил огромный штраф из-за ребенка под колесами грузовика
Акция против беженцев переросла в уличные бои в одной из стран ЕС
«Будет для них новый Вьетнам»: политолог о планах Трампа заняться Кубой
Коммунальная авария «оставила» детей российского города без школ и детсадов
Стубб раскрыл истинную причину военного присутствия США в Европе
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза
Общество

Баклажаны в кастрюльке: пропаренные с чесночком и зеленью — закуска без майонеза

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.