Билеты на «Гамлет» за 200 тыс.: истерия вокруг спектакля с Юрой Борисовым

14 мая в МХТ имени Чехова состоится премьера спектакля «Гамлет» с актером Юрой Борисовым в главной роли. Билеты на официальном сайте раскупили в день старта продаж. Сегодня их можно приобрести только у перекупщиков, при этом цены доходят до 200 тысяч рублей за один. Сможет ли «Гамлет» с Борисовым запомниться на десятилетия — как, например, постановка режиссера Юрия Любимова в «Театре на Таганке» с Владимиром Высоцким, — узнал NEWS.ru.

Вчера по 165, сегодня по 200: сколько стоит билет на «Гамлета»?

Российского зрителя поражали цены на «Щелкунчик» в Большом театре в Рождественские дни (100–120 тыс. рублей за билет), на постановку «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли в театре «Мастерская „12“ Никиты Михалкова» (около 60 тыс. рублей) и на «Кабалу святош» в МХТ им. Чехова с Николаем Цискаридзе (до 70 тыс. за билет). Теперь и «Гамлет» с Борисовым в главной роли оказался в этом списке.

Перекупщик билетов с сайта частных объявлений предложил журналисту NEWS.ru приобрести «неудобку» (неудобное место с плохим углом обзора. — NEWS.ru) на балконе за 9 тыс. рублей, место в партере — девятый ряд — за 50 тыс. Бельэтаж — тоже девятый — за 20 тыс. Других вариантов не было. И, видимо, не будет, сказал перекупщик: ажиотаж страшный!

Такие цены легко объяснить. NEWS.ru выяснил, что на официальном сайте театра продажи билетов стартовали 16 марта. Цены варьировались от 3 до 50 тыс. рублей. Зрители размели все буквально за два часа. Продавались они и в кассах, с ограничением количества в одни руки. После того как билеты стали дефицитными, они появились у перекупщиков на сайтах, часто маскирующихся под официальный МХТ (используют буквы аббревиатуры), и на Авито. На сайтах агентств стоимость места в партер в первые ряды на премьерный показ доходит до 200 тыс.

Здание Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова

Кто играет в спектакле «Гамлет», кроме Юры Борисова

Помимо Юрия Борисова (Гамлет, принц датский), в постановке также играют актеры Анна Чиповская (Гертруда), Андрей Максимов (Клавдий), Артем Быстров (отец Гамлета) и другие популярные исполнители. Сама постановка же будет отличаться от классической.

«Каким будет новый „Гамлет“? Соответствующим нашим дням — спрессованным и наэлектризованным; у его героев нет времени на сомнения и пространные монологи», — сообщается на сайте МХТ.

Режиссером постановки выступил Андрей Гончаров. Он — тезка и однофамилец советского театрального режиссера («советский» Гончаров — Андрей Александрович — почти 40 лет был художественным руководителем театра имени В. Маяковского в Москве). Нынешнего Гончарова — Андрея Юрьевича — называют театральным модернистом и любителем интерпретаций классики. Это не первая его постановка в МХТ. В частности, он выступал режиссером спектаклей «Чрево», «Далекая Радуга» и «Осень». Отзывы театральных критиков были преимущественно положительными.

В Сети уже появились первые фотографии с репетиций «Гамлета». Главный герой предстает в костюме цвета фольги, на роликовых коньках, Офелия — в модном тренче, топике и джинсах у холодильника с бананом.

Что ждать от Юры Борисова в роли Гамлета

Повышенный интерес к «Гамлету», по мнению критиков, связан с личностью исполнителя главной роли — Юрой Борисовым. После того как он снялся в американском фильме «Анора», интерес на родине к нему увеличился в разы. «Анора» получила главный приз на Каннском кинофестивале — «Золотую пальмовую ветвь». Сам артист в 2024 году победил в номинации «Лучший актер второго плана» премии Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса. Также он был номинирован на премию «Оскар». Хотя он и не обрел главную кинонаграду, но уже факт номинации для артиста считается крупным достижением.

Спектакль Андрея Гончарова «Гамлет» по одноименной пьесе Уильяма Шекспира

В свое время Борисов закончил театральный институт имени М.С. Щепкина. По его окончании год служил в театре «Сатирикон». Затем отдал предпочтение съемкам в кино. На сцену он не выходил более 10 лет.

Театральный критик Марина Тимашева, рассуждая об ажиотаже вокруг «Гамлета», в разговоре с NEWS.ru подтвердила, что публика «идет посмотреть на Борисова».

«Понятно, что спрос на билеты вызван не качеством спектакля (его пока никто не видел), не названием пьесы (она идет в разных театрах), а только именем занятого в постановке Юры Борисова. Артист он очень хороший, но большинство знают его даже не по кино, а по новостям о Голливуде и „Оскаре“... Конечно, хотелось бы, чтобы цены поползли вниз и спектакль могли посмотреть люди, которые любят театр, а не только известных лиц», — отметила критик.

Впишется ли Юра Борисов в театр «как Бузова»

Кинокритик Александр Шпагин заявил NEWS.ru, что малый театральный опыт Борисова не имеет принципиального значения.

«Сегодня все в театре играют, как в кино, говорят в микрофоны. Если [певица Ольга] Бузова прекрасно в театр вписалась, то что говорить про Борисова?» — заметил Шпагин, подчеркнув, что актер справится с ролью.

Эксперт назвал артиста «перехваленным» и «залюбленным публикой». Однако вместе с тем уточнил, что Юрий — старательный, вдумчивый, тщательно работает над ролью.

«Он разносторонний... Но ему пока темперамента не хватает. Думаю, что он наберет с возрастом [и станет очень хорошим актером], у него прорыв произойдет после 40–45 лет», — предположил собеседник.

Высоцкий играл на разрыв. Сумеет ли так же Борисов

«Гамлет» — одна из самых популярных постановок в мире. Самый известный советский принц датский — Владимир Высоцкий. Спектакль с ним в постановке Юрия Любимова вышел в ноябре 1971 года и пользовался невероятной любовью и популярностью у публики. Те, кто смотрел спектакль, до сих пор вспоминают, что Высоцкий играл на разрыв. Гамлет в его исполнении — это мятежник.

Актер Владимир Высоцкий в роли Гамлета, 1970 год Фото: Мирослав Муразов/ РИА Новости

Фильм «Гамлет» режиссера Григория Козинцева считается классикой советского кинематографа. Принц в исполнении Иннокентия Смоктуновского — интеллигентный, уточненный, размышляющий.

В 2017 году в театре им. Ленсовета вышел «Гамлет» в постановке Юрия Бутусова. В нем главную роль играет женщина, а Офелию — мужчина. Спектакль вызвал споры. Одни называли его талантливой перезагрузкой произведения, другие критиковали за пошлость. Шекспировед Алексей Борташевич назвал «Гамлет» Бутусова воплощением духовной уязвимости, беззащитности, страдания и детской боли.

Актер Александр Петров в свое время также исполнил роль принца Датского на сцене театра имени М. Ермоловой. Тогда Петрову было 24 года. Зрители отмечали его актерскую эмоциональность в этом образе, а критики прочили большое будущее в профессии. И оказались правы — сегодня Петров является одним из самых востребованных актеров российского кино.

