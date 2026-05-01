01 мая 2026 в 23:50

Особняк за 95 млн, мечты о Голливуде, брак: как живет Александр Петров

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Актер Александр Петров продолжает свою творческую деятельность. Что известно о его личной жизни и элитной недвижимости в Подмосковье?

Что Петров говорил о Голливуде

Петров рассказал, что мечтает принять участие в международных проектах и попасть в Голливуд, однако навсегда уезжать из России он не собирается.

«Я не собираюсь никуда переезжать, я в этом плане скорее патриот, человек мира. Более того, я бы хотел, чтобы русское кино развивалось и росло, и я лично готов способствовать этому», — объяснил он.

Петров также высказывался о коллегах по цеху Юре Борисове и Марке Эйдельштейне. По его словам, успех двух актеров на Западе вдохновил его на конкуренцию. Он также признался, что мечтает получить «Оскар».

«Искренне рад за Юру и Марка. Самое крутое, что Юра был к этому готов больше, чем кто-либо, чем я. Конечно, это вызвало волну правильной белой зависти, мне кажется, у всех артистов», — отметил он.

Элитная недвижимость Петрова

Загородная недвижимость Петрова в элитном подмосковном поселке Ильинские Холмы существенно прибавила в цене, утверждает Telegram-канал «Звездач». Если ранее минимальная стоимость таких объектов составляла 55–80 млн рублей, то к апрелю текущего года она выросла до 95 млн. При этом максимальный порог цен на аналогичные дома в данной локации между Рублевкой и Новой Ригой достиг отметки в 380 млн рублей.

Двухэтажный коттедж артиста площадью 500 квадратных метров отличается продуманной и роскошной планировкой. Внутри обустроены несколько спален, личный кабинет, гардеробная и современная кухня, оснащенная двумя винными холодильниками. Также в доме имеется просторная терраса метражом 80 квадратных метров для отдыха на свежем воздухе.

Что известно о личной жизни Петрова

В 2015 году Александр Петров начал встречаться с актрисой Ириной Старшенбаум. В 2017 году они объявили о помолвке, но в июне 2019 года расстались. Ходили слухи, что актер ушел к новой возлюбленной, но Старшенбаум заверила, что «их роман закончился без драмы».

«Могут ли два актера создать прочный союз? В моем случае — нет. <…> Мне нужен человек, который будет более стабильным, приземленным. Не в плохом смысле или в смысле, что Саша какой-то... Нет. Просто нужен баланс. С Сашей мы дружим. В прекрасных отношениях», — рассказала она.

Следующей возлюбленной артиста стала коллега Стася Милославская. Они были вместе несколько лет, но в сентябре 2023 года стало известно об их расставании.

Спустя два месяца Петров женился на девушке по имени Виктория

С будущей женой Викторией Антоновой актер познакомился случайно в сентябре 2023 года. По словам журналиста Вадима Верника, Петров подошел познакомиться в кафе, и уже вскоре пара поехала подавать заявление в ЗАГС.

«Это Вика. Познакомились случайно. 10 сентября поженились. Просто сидели, говорили и поехали в ЗАГС. Я публичный человек, все будут узнавать, спрашивать и так далее… Поэтому и делаю пост — это моя жена Вика. Викуля. Она лучшее, что со мной было и будет. Это чудо. Это мечта», — объявил влюбленный актер в соцсетях.

Свадьба состоялась в конце ноября в Подмосковье. По данным StarHit, Петров потратил на организацию торжества около 10 миллионов рублей.

