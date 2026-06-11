Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 июня 2026 в 17:35

Директора известной певицы обвинили в крупном мошенничестве

Директору певицы Линды предъявили обвинение в мошенничестве на 1 млн рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник. Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого, теперь же он проходит по делу как обвиняемый.

Речь идет о мошенничестве, связанном с правами на музыкальные произведения композитора и продюсера Максима Фадеева. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.

Тверской суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест. Свою причастность к инкриминируемому деянию он отверг.

Уголовное дело связано с делом генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе. 12 мая в офисе компании «Профит», принадлежащей Черкасову, прошли обыски.

Ранее адвокат Тимур Чанышев сообщал, что сама Линда может стать подозреваемой по делу о мошенничестве. Ее процессуальный статус изменится, если другие фигуранты расследования прямо укажут на причастность к преступлению. Также для этого потребуются твердые доказательства того, что артистка достоверно знала о незаконной схеме и получала от нее финансовую выгоду.

Шоу-бизнес
Линда
мошенничество
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские военные выбили ВСУ с востока Константиновки
Военэксперт назвал возможные варианты укрепления обороны Крыма
Минэкономразвития рассказало о внесезонном туризме на сессии «Авиасейлс»
В Пентагоне из-за угрозы в воздухе заблокировали несколько этажей
Болгария уничтожила обломки неизвестного БПЛА
Названы главные признаки теплового удара
Калужский суд оставил «дочку» французской косметической компании с носом
В России призвали уважать суверенитет соседней с Ираном страны
Похитивший девочку в Нижневартовске выдвинул неожиданную версию событий
Поликлиники массово эвакуировали из-за угрозы минирования в Петербурге
CNN: Иран готовится к высадке военных США на остров Харк
Шведский самолет-разведчик перегнали в Литву после полетов у границ России
Эксперты раскрыли, как ускорить работу ноутбука
В Госдуме объяснили смысл проактивного режима назначения пенсий
Итальянка получила 18 лет за убийство ограбившего ее мигранта
«Упадок, кризис и война»: в ФРГ раскритиковали великие планы Мерца
В Пентагоне открыли Трампу глаза на последствия захвата острова Харк
Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой
Директора известной певицы обвинили в крупном мошенничестве
Туманы, жара +30 и грозовые ливни: погода в Москве в праздничные выходные
Дальше
Самое популярное
«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне
Мир

«Израиль погибает»: сбывается пророчество Жириновского о ядерной войне

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб
Общество

Посадите в июне — все лето сад в сиренево-фиолетовых шарах с запахом ванили. Многолетник цвета июньского неба для ароматных клумб

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек
Общество

Смешала тунец из банки с яйцом — на ужин подаю рыбные рафаэлки: нежнее котлет, сочнее фрикаделек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.