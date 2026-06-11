Директора известной певицы обвинили в крупном мошенничестве Директору певицы Линды предъявили обвинение в мошенничестве на 1 млн рублей

Директору певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере, сообщил РЕН ТВ в своем Telegram-канале со ссылкой на источник. Ранее фигурант находился в статусе подозреваемого, теперь же он проходит по делу как обвиняемый.

Речь идет о мошенничестве, связанном с правами на музыкальные произведения композитора и продюсера Максима Фадеева. Материальный ущерб, причиненный потерпевшему, оценивается в сумму свыше 1 млн рублей.

Тверской суд Москвы 14 мая отправил Кувшинова под домашний арест. Свою причастность к инкриминируемому деянию он отверг.

Уголовное дело связано с делом генерального директора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова, который в настоящее время содержится в следственном изоляторе. 12 мая в офисе компании «Профит», принадлежащей Черкасову, прошли обыски.

Ранее адвокат Тимур Чанышев сообщал, что сама Линда может стать подозреваемой по делу о мошенничестве. Ее процессуальный статус изменится, если другие фигуранты расследования прямо укажут на причастность к преступлению. Также для этого потребуются твердые доказательства того, что артистка достоверно знала о незаконной схеме и получала от нее финансовую выгоду.