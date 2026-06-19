Суд продлил арест продюсеру Линды по делу о мошенничестве

Тверской суд Москвы продлил до 20 августа срок домашнего ареста саунд-продюсеру Линды (Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову, обвиняемому в мошенничестве с авторскими правами на произведения композитора Максима Фадеева, передает ТАСС. Обвиняемому инкриминируется особо крупное мошенничество по ч. 4 ст. 159 УК РФ, первоначально эта мера пресечения была избрана 14 мая.

Ходатайство следователя подлежит удовлетворению: продлить срок домашнего ареста Кувшинову до 20 августа, — говорится в постановлении судьи.

В середине мая Линду задержали по делу о возможной подделке документов и доставили в столичное МВД, откуда ее отпустили в тот же день поздно вечером. По данным СМИ, инцидент связан со спором о правах на песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву и якобы были переоформлены на певицу и директора компании «Профит» Дарью Шамову. Фадеев в свою очередь заявил, что не стремился доводить ситуацию до суда, однако был вынужден действовать в правовом поле.

Позже стало известно, что Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыку Максима Фадеева. В одном из ходатайств защиты отмечается, что его сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости в изоляции от общества