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17 июня 2026 в 07:51

Фигурант дела Максима Фадеева пошел на сотрудничество

Обвиняемый в мошенничестве продюсер Линды Кувшинов сотрудничает со следствием

Максим Фадеев Максим Фадеев Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Музыкальный продюсер певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаил Кувшинов сотрудничает со следствием по делу о мошенничестве с авторскими правами на музыку Максима Фадеева, говорится в одном из ходатайств защиты. В документе отмечается, что его сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости в изоляции от общества, передает ТАСС.

Его (Кувшинова. — NEWS.ru) сотрудничество со следствием свидетельствует об отсутствии необходимости в его изоляции от общества, — сказано в ходатайстве.

В середине мая Линду задержали по делу о возможной подделке документов и доставили в столичное МВД, откуда ее отпустили в тот же день поздно вечером. По данным СМИ, инцидент связан со спором о правах на песни, которые ранее принадлежали продюсеру Максиму Фадееву и якобы были переоформлены на певицу и директора компании «Профит» Дарью Шамову. Фадеев в свою очередь заявил, что не стремился доводить ситуацию до суда, однако был вынужден действовать в правовом поле.

Ранее Тверской суд Москвы избрал домашний арест продюсеру Линды Михаилу Кувшинову. Его подозревают в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Фадеева. Кувшинов пробудет под стражей до 20 июня.

Шоу-бизнес
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Максим Фадеев
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