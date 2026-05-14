День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
14 мая 2026 в 20:34

Суд отправил под домашний арест продюсера певицы Линды

Михаил Кувшинов Михаил Кувшинов Фото: t.me/moscowcourts*
Подписывайтесь на нас в MAX

Тверской суд Москвы избрал домашний арест продюсеру певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову, сообщает РИА Новости. Его подозревают в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Кувшинов пробудет под стражей до 20 июня.

Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2026 года, — огласил постановление судья Алексей Криворучко.

Ранее певицу Линду вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о нарушении авторских прав. Поводом стал ее давний конфликт с Фадеевым, связанный с правами на такие известные песни, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие композиции, которые принесли ей популярность в 1990-х годах.

Позже Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать вопрос об авторских правах с Линдой. Комментируя следственные действия, связанные с артисткой в рамках уголовного дела, он сказал, что ему «жаль».

Общество
Шоу-бизнес
Линда
суды
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ЕС умирает без российского газа: что будет с поставками, при чем тут Трамп
Стали известны подробности о пострадавших в ДТП с «Инфинити»
Россиянин погиб при атаке БПЛА ВСУ
Опубликовано видео с протаранившим остановку автомобилем Infiniti
«Кошельки» Ермака начали вносить за него залог
«Радио Судного дня» послало в эфир «в довесочек» новый сигнал
Письмо в Госдуму, нехватка денег, возвращение: как живет Дмитрий Назаров
Пушилин рассказал о боевой обстановке в Константиновке
ВСУ намеренно ударили дроном по российской школе
Infiniti влетел в остановку с людьми в Москве
Суд отправил под домашний арест продюсера певицы Линды
Горняки попали в смертельный капкан из-за взрыва на угольной шахте
Проходящая химиотерапию Лерчек рассказала о своем состоянии
Российский вратарь получил штраф за оскорбление фанатов своей команды
В тюрьме Парижа посетили задержанную россиянку Новикову
Медицинский самолет разбился в США
Появилось видео, как «Герани» «лупят» по металлокомбинату в Кривом Роге
На Западе испугались победы России после слов премьера Дании
Мощный взрыв потряс Одессу
Знойный воздух, температура выше +30 и грозы: погода в Москве летом
Дальше
Самое популярное
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
Общество

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры
Культура

«Друг друга услышали»: председатель профкома о собрании в Театре сатиры

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.