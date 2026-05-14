Суд отправил под домашний арест продюсера певицы Линды

Тверской суд Москвы избрал домашний арест продюсеру певицы Линды (настоящее имя — Светлана Гейман) Михаилу Кувшинову, сообщает РИА Новости. Его подозревают в мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Кувшинов пробудет под стражей до 20 июня.

Ходатайство следственного органа подлежит удовлетворению, избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 20 июня 2026 года, — огласил постановление судья Алексей Криворучко.

Ранее певицу Линду вызвали на допрос в качестве свидетеля по делу о нарушении авторских прав. Поводом стал ее давний конфликт с Фадеевым, связанный с правами на такие известные песни, как «Ворона», «Песни тибетских лам» и другие композиции, которые принесли ей популярность в 1990-х годах.

Позже Фадеев заявил, что на протяжении 30 лет пытался урегулировать вопрос об авторских правах с Линдой. Комментируя следственные действия, связанные с артисткой в рамках уголовного дела, он сказал, что ему «жаль».