Продюсер Линды не стал признавать вину по делу о мошенничестве Продюсер Кувшинов не стал признавать вину по делу о мошенничестве

Саунд-продюсер певицы Линды (настоящее имя Светлана Гейман) Михаил Кувшинов заявил, что не имеет отношения к уголовному делу о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения композитора Максима Фадеева. Во время заседания в Тверском суде Москвы, где ему избирают меру пресечения, он не стал признавать вину, передает ТАСС.

Я не делал того, что мне инкриминируют, — сказал Кувшинов.

О допросе Линды сообщалось 12 мая. Вместе с ней в отделении находились Кувшинов и директор ООО «Профит» Дарья Шамова, у которой ранее прошли обыски. Конфликт между Линдой и Фадеевым продолжается уже много лет. По словам артистки, причиной разрыва стали финансовые вопросы.

Солистка группы Total Марина Черкунова позже отметила, что скандал вокруг ее брата Фадеева стал шоком для многих. Артистка отметила, что не может наблюдать за тем, что происходит. Черкунова также добавила, что ее родственник не поддерживает с ней связь, номера телефонов Фадеева для нее недоступны.