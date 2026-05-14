14 мая 2026 в 19:15

МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов

МВФ обязал Украину проводить реформы для получения внешнего финансирования

Украина должна проводить обещанные реформы, в том числе в налоговой сфере, чтобы продолжить получать внешнее финансирование, заявила РИА Новости директор по коммуникациям МВФ Джули Козак. В конце февраля Киев получил кредит на $8,1 млрд сроком на четыре года.

В рамках утверждения новой программы [финансирования] власти согласились на всеобъемлющую повестку реформ. <...> Она нацелена на привлечение значительной внешней поддержки, которая имеет огромное значение для удовлетворения весьма масштабных финансовых потребностей Украины, — заявила она.

Ранее директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина будет нуждаться в постоянном внешнем финансировании, независимо от перспектив мирного урегулирования. Она подчеркнула, что международная поддержка останется жизненно важным фактором для стабильности страны в долгосрочной перспективе.

Ранее директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский предупредил, что многие украинцы будут вынуждены работать до 70–75 лет из-за критически низких пенсий. По его словам, на Украине катастрофически мало детей и молодых людей, что создает дефицит рабочей силы.

МВФ назвал условия для получения Украиной кредитов
