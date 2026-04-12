В МВФ заявили о зависимости Украины от иностранных денег

12 апреля 2026 в 19:34

Глава МВФ Георгиева: Украина будет зависеть от помощи ЕС даже после перемирия

Украина будет нуждаться в постоянном внешнем финансировании вне зависимости от перспектив мирного урегулирования, заявила телеканалу CBS News директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. Она подчеркнула, что международная поддержка останется жизненно важным фактором для стабильности страны в долгосрочной перспективе.

С этим результатом или без него, но стране и дальше потребуется международная поддержка, — отметила глава фонда.

Георгиева также назвала текущий год критическим этапом, требующим от Киева решительных действий. В связи с этим МВФ продолжает совместную работу с украинскими властями над реализацией структурных реформ. Именно выполнение этих условий, по мнению фонда, позволит государству и дальше рассчитывать на получение траншей от иностранных партнеров.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина получит кредит в €90 млн «тем или иным способом». Она подчеркнула, что блокировка финансового перевода со стороны Венгрии не играет роли.

