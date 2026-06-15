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15 июня 2026 в 18:05

Человек погиб при крушении паралета в российском регионе

Прокуратура сообщила о гибели пилота при крушении паралета в Хакасии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Усть-Абаканском районе Хакасии произошло падение паралета, в результате которого пилот погиб, а пассажир получил травмы и находится в тяжелом состоянии, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент случился в районе населенного пункта Мохов.

По предварительным данным, в районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета. В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии, — сказано в сообщении.

Абаканская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту происшествия. Ведомство проверяет соблюдение требований воздушного законодательства и устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в районе города Свирска Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Очевидцы заявили, что видели пилотов, спускавшихся на парашютах. Telegram-канал SHOT опубликовал момент крушения самолета. По его информации, самолет потерял управление и упал недалеко от берега Ангары.

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