Человек погиб при крушении паралета в российском регионе

Человек погиб при крушении паралета в российском регионе Прокуратура сообщила о гибели пилота при крушении паралета в Хакасии

В Усть-Абаканском районе Хакасии произошло падение паралета, в результате которого пилот погиб, а пассажир получил травмы и находится в тяжелом состоянии, сообщили в Telegram-канале Западно-Сибирской транспортной прокуратуры. Инцидент случился в районе населенного пункта Мохов.

По предварительным данным, в районе населенного пункта Мохов Усть-Абаканского района Республики Хакасия произошло падение паралета. В результате происшествия пилот получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажир находится в тяжелом состоянии, — сказано в сообщении.

Абаканская транспортная прокуратура организовала надзорные мероприятия по факту происшествия. Ведомство проверяет соблюдение требований воздушного законодательства и устанавливает причины и обстоятельства случившегося.

Ранее в районе города Свирска Иркутской области разбился бомбардировщик Ту-22М3. Очевидцы заявили, что видели пилотов, спускавшихся на парашютах. Telegram-канал SHOT опубликовал момент крушения самолета. По его информации, самолет потерял управление и упал недалеко от берега Ангары.