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22 июля 2026 в 10:59

В России изучили крупнейшее открытое месторождение золота

«Росгеология» изучила крупнейшее открытое месторождение золота в 2025 году

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Крупнейшим открытым месторождением рудного золота в 2025 году стало Федоровско-Кедровское, расположенное на границе Хакасии и Кемеровской области, сообщили на сайте «Росгеологии». Специалисты холдинга провели его разведку.

Общие запасы рудного золота на месторождении оцениваются в 28 тонн. Из них на государственный баланс поставлено 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну, а забалансовые запасы, рассчитанные по контуру карьера, составляют 6,3 тонны.

Получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения Федоровско-Кедровское, — сообщили в «Росгеологии».

Ранее компания АЛРОСА представила редчайший бриллиант лавандового оттенка весом 2,03 карата. Стоимость ювелирного изделия составляла 125 млн рублей.

До этого «Газпром нефть» запустила первый отечественный комплекс для увеличения добычи нефти на Южно-Приобском месторождении в ХМАО-Югре. Там заработал флот гидроразрыва пласта (ГРП) российского производства.

Россия
золото
месторождения
Хакасия
Кемеровская область
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