В России изучили крупнейшее открытое месторождение золота «Росгеология» изучила крупнейшее открытое месторождение золота в 2025 году

Крупнейшим открытым месторождением рудного золота в 2025 году стало Федоровско-Кедровское, расположенное на границе Хакасии и Кемеровской области, сообщили на сайте «Росгеологии». Специалисты холдинга провели его разведку.

Общие запасы рудного золота на месторождении оцениваются в 28 тонн. Из них на государственный баланс поставлено 21,7 тонны золота категорий С1+С2 со средним содержанием 1,56 грамма на тонну, а забалансовые запасы, рассчитанные по контуру карьера, составляют 6,3 тонны.

Получено свидетельство об установлении факта открытия месторождения Федоровско-Кедровское, — сообщили в «Росгеологии».

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