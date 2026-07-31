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31 июля 2026 в 14:18

Еще одна международная федерация сняла все санкции с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
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Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России (ФАР) и сняла все ограничения на участие спортсменов из РФ в соревнованиях под своей эгидой, сообщил министр спорта страны Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале. Он уточнил, что россияне смогут выступать на турнирах под национальным флагом и гимном.

Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства в WAF и снятием всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц. Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете, — написал Дегтярев.

Накануне World Boxing сняла все ограничения с российских спортсменов. Теперь они смогут выступать на всех турнирах организации под своей национальной символикой.

До этого Международная федерация гимнастики (World Gymnastics) поддержала решение Международного олимпийского комитета (МОК) о снятии всех ограничений с российских спортсменов. В организации подчеркнули, что спорт должен оставаться независимым от политических факторов и способствовать объединению людей.

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