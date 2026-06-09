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09 июня 2026 в 10:13

«Просто в шоке»: украинских спортсменов наказали на антироссийский демарш

Украинских параармрестлеров оштрафовали за отказ слушать гимн России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука из-за отказа слушать гимн России во время награждения на чемпионате Европы, сообщило украинское издание Tribuna. Золотую медаль взял россиянин Андрей Гаврилов. Украинцы, завоевавшие второе и третье место, сошли с пьедестала, когда зазвучал гимн РФ.

Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения, — заявил Луцишин.

Отмечается, что украинских спортсменов вынудили оплатить штраф в размере €250 (около 21 тыс. рублей). Гаврилов числился в протоколах как нейтральный спортсмен. Однако после его победы организаторы включили на награждении гимн РФ.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. По его словам, в этот список входят в том числе спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте.

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Украина
Россия
армрестлинг
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