«Просто в шоке»: украинских спортсменов наказали на антироссийский демарш

Европейская федерация армрестлинга (EAF) оштрафовала украинских параармрестлеров Дмитрия Луцишина и Леонида Сидорчука из-за отказа слушать гимн России во время награждения на чемпионате Европы, сообщило украинское издание Tribuna. Золотую медаль взял россиянин Андрей Гаврилов. Украинцы, завоевавшие второе и третье место, сошли с пьедестала, когда зазвучал гимн РФ.

Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований. Мы посоветовались с тренером и решили покинуть подиум. Я был просто в шоке в первые минуты. Меня потом еще взяли на допинг-контроль, и допинг-офицер спросил, зачем я покинул подиум награждения, — заявил Луцишин.

Отмечается, что украинских спортсменов вынудили оплатить штраф в размере €250 (около 21 тыс. рублей). Гаврилов числился в протоколах как нейтральный спортсмен. Однако после его победы организаторы включили на награждении гимн РФ.

Ранее вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что российским спортсменам разрешили выступать с флагом и гимном в 12 олимпийских видах спорта. По его словам, в этот список входят в том числе спортивная и художественная гимнастика, а также прыжки на батуте.