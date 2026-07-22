Газманов «наложил» на санкции против себя Народный артист РФ Газманов высмеял введенные против него санкции

Народный артист России Олег Газманов заявил, что спокойно относится к санкциям против себя, передают РИА Новости. Так он прокомментировал ограничения, введенные со стороны Евросоюза, Канады и Новой Зеландии.

Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил, — сказал Газманов.

По его словам, для него не имеет значения, что теперь он не может посещать Литву. Артист считает главной возможность выступать в российских городах и исполнять песни для своих зрителей.

Газманов также сообщил, что планирует провести большой гастрольный тур по России. Он продолжит писать песни для своих соотечественников.

Ранее Газманов признался, что предпочитает праздновать дни рождения в тихом кругу родных и близких людей. По его словам, он не любит больших праздников. В 2026 году музыканту исполнится 75 лет.

До этого артист также раскрыл детали, как он хочет провести время с родными в свой праздник. Газманов заявил, что самостоятельно приготовит мясо и накормит им гостей. С его слов, они просто посидят, поболтают и порадуются жизни.