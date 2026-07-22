Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
22 июля 2026 в 02:01

Газманов «наложил» на санкции против себя

Народный артист РФ Газманов высмеял введенные против него санкции

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Народный артист России Олег Газманов заявил, что спокойно относится к санкциям против себя, передают РИА Новости. Так он прокомментировал ограничения, введенные со стороны Евросоюза, Канады и Новой Зеландии.

Евросоюз, Канада, Новая Зеландия наложили на меня санкции — и я на них наложил, — сказал Газманов.

По его словам, для него не имеет значения, что теперь он не может посещать Литву. Артист считает главной возможность выступать в российских городах и исполнять песни для своих зрителей.

Газманов также сообщил, что планирует провести большой гастрольный тур по России. Он продолжит писать песни для своих соотечественников.

Ранее Газманов признался, что предпочитает праздновать дни рождения в тихом кругу родных и близких людей. По его словам, он не любит больших праздников. В 2026 году музыканту исполнится 75 лет.

До этого артист также раскрыл детали, как он хочет провести время с родными в свой праздник. Газманов заявил, что самостоятельно приготовит мясо и накормит им гостей. С его слов, они просто посидят, поболтают и порадуются жизни.

Культура
Россия
Олег Газманов
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд в США определился с возможными сроками дела Мадуро
Трамп хочет взять на пост генсека ООН главу ФИФА
По всей России начнут считать воробьев
Стало известно о новом предложении бывшему министру обороны Украины
В Ленинградской области объявили опасность атаки БПЛА
Трамп проиграет, РФ заработает: чего ждать от нового витка войны в Иране
Лантратова рассказала об обменах военнопленными с Украиной
США рассекретят данные об НЛО
Госдолг сразу 16 стран ЕС достиг исторического максимума
На Украине оценили последствия смены главкома ВСУ для Зеленского
Сырский уволен. Драпатый — новый главком ВСУ, кто он, что о нем известно
В Рособрнадзоре раскрыли, что будет с ЕГЭ в ближайшие годы
В России готовят механизм, который усложнит жизнь мошенникам
Газманов «наложил» на санкции против себя
Одесса и Львов взялись за вилы: бунты против ТЦК охватили всю Украину
В России выросло количество самозанятых
В России рассказали о судьбе украинских мирных жителей
Россиянам напомнили, когда завершается прием в вузы
В Москве рассказали о позиции США по приезду Путина на G20
Глава Пентагона призвал пересмотреть военные приоритеты США
Дальше
Самое популярное
Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа
Семья и жизнь

Как теперь передавать показания счетчиков воды: важные изменения с августа

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.