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21 июля 2026 в 18:03

Газманов рассказал, как хочет встретить свой юбилей

Газманов признался, что любит отмечать дни рождения в кругу близких

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Народный артист РФ Олег Газманов признался в интервью РИА Новости, что предпочитает праздновать дни рождения в тихом кругу родных и близких людей. По его словам, он не любит больших праздников. В 2026 году музыканту исполнится 75 лет.

Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни — только если появляются новые песни, программа или тур, — заявил Газманов.

Ранее артист также раскрыл детали, как он хочет провести время с родными в свой праздник. Газманов заявил, что самостоятельно приготовит мясо и накормит им гостей, в том числе его молодоженов. С его слов, они просто посидят, поболтают и порадуются жизни.

До этого президент России Владимир Путин наградил певца орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства вручил ему награду за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.

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