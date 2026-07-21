Газманов рассказал, как хочет встретить свой юбилей

Народный артист РФ Олег Газманов признался в интервью РИА Новости, что предпочитает праздновать дни рождения в тихом кругу родных и близких людей. По его словам, он не любит больших праздников. В 2026 году музыканту исполнится 75 лет.

Концепция такая: я родился ровно в полночь, с 22 на 23 июля, то есть имею право отмечать и отдельно с друзьями, и с семьей. Я специально ничего не планирую, вообще не люблю широко отмечать различные события в своей жизни — только если появляются новые песни, программа или тур, — заявил Газманов.

Ранее артист также раскрыл детали, как он хочет провести время с родными в свой праздник. Газманов заявил, что самостоятельно приготовит мясо и накормит им гостей, в том числе его молодоженов. С его слов, они просто посидят, поболтают и порадуются жизни.

До этого президент России Владимир Путин наградил певца орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Глава государства вручил ему награду за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность.