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22 июля 2026 в 11:06

Путин поздравил Газманова с юбилеем

Путин поздравил Газманова с 75-летием и пожелал ему крепкого здоровья

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РФ Олега Газманова с 75-летием, следует из сообщения на сайте Кремля. Глава государства пожелал музыканту крепкого здоровья и новых профессиональных достижений. Певец празднует свой день рождения 22 июля.

Уважаемый Олег Михайлович! Поздравляю Вас с 75-летним юбилеем. Вы успешно реализовали себя на творческом поприще, добились широкого зрительского успеха как талантливый артист, исполнитель многих популярных песен, — заявил Путин.

Президент также отметил активную гражданскую позицию артиста. Он высоко оценил личный вклад Газманова в реализацию общественно значимых инициатив.

Ранее музыкант раскрыл, чем планирует заняться в свой день рождения. По его словам, он хочет покататься на сапборде или сыграть в теннис в окружении семьи. Певец рассказал, что у него в собственности восемь сапбордов. Он отметил, что все праздники в его семье обычно проходят в активном формате. Он и его близкие не любят просто сидеть за столом и болтать друг с другом.

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