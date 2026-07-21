Газманов раскрыл, чем займется в день своего юбилея

Газманов раскрыл, чем займется в день своего юбилея Газманов заявил, что в свой юбилей планирует покататься на сапбордах

Народный артист России Олег Газманов заявил РИА Новости, что в день своего рождения планирует покататься на сапбордах или сыграть в теннис в окружении семьи. 22 июля ему исполнится 75 лет.

Если будет хорошая погода, то поедем кататься на сапбордах всей семьей — у меня целый флот из восьми сапбордов — или играть в теннис. Обычно у нас активные праздники. Не люблю сидеть за столом и выслушивать про себя кучу всего, — заявил Газманов.

В понедельник, 20 июля, президент России Владимир Путин наградил Газманова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Народный артист РФ отмечен наградой «за заслуги в области культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

До этого Газманов выразил мнение, что часть современных патриотических песен выглядит неискренне. По его словам, они должны продвигать здоровые ценности, культуру и все то, что идет на пользу стране.

Также Газманов заявил, что считает некоторые свои песни пророческими. По словам артиста, в текстах отражаются события и настроения, которые он чувствует в обществе.