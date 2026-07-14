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14 июля 2026 в 12:23

«Иногда страшновато»: Газманов ответил, считает ли свои песни пророческими

Певец Газманов заявил, что считает некоторые свои песни пророческими

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец Олег Газманов считает некоторые свои песни пророческими, сообщает корреспондент NEWS.ru с творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной его 75-летию. По словам артиста, в текстах отражаются события и настроения, которые он чувствует в обществе.

Есть многие песни, которые потом показывают, что я об этом думал когда-то, и мне иногда страшновато становится, — сказал Газманов.

В качестве примера Газманов привел песню «Офицеры», написанную в 1991 году. Артист рассказал, что создал ее в период перемен, когда в обществе шли споры об армии, а спустя десятилетия композиция вновь стала актуальной, в том числе из-за ситуацией вокруг памяти о советских воинах в Польше и Литве.

Ранее Газманов рассказал о падении со сцены во время одного из выступлений. Артист отметил, что благодаря акробатическим навыкам смог правильно сгруппироваться при падении и избежать травм. По его словам, он не получил никаких повреждений.

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