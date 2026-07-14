«Весь в пыли»: Газманов рассказал о своем фиаско на концерте Газманов заявил, что упал со сцены во время одного из своих концертов

Певец Олег Газманов рассказал, как однажды упал со сцены во время выступления. Как передает корреспондент NEWS.ru, исполнитель в ходе творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной его 75-летнему юбилею, заявил, что акробатические навыки позволили ему правильно сгруппироваться при падении. Он не получил никаких повреждений.

Мои акробатические навыки позволили сгруппироваться. Я приземлился и понимаю, что меня не видно. Сцена высоко, запрыгнуть я не могу. <...> Люди смотрят на сцену, и думают, наверно, что это какой-то вариант шоу. Газманов пропал. Я выбегаю сзади, злой, весь в пыли и паутине, — заявил певец.

Также он рассказал, что после падения, он прошел под сценой и вышел на сотрудников полиции. Правоохранители не сразу узнали Газманова.

Запрыгнуть обратно я не мог. Сцена специально делается большая, чтобы никто не смог перелезть. <...> Я пролезаю под сценой, там где лестница наверх. Там стоит полиция и какие-то фанаты, которые смогли подойти ближе. <...> И полиция: «Куда?». Смотрят на меня, у них в глазах ужас. Потом смотрят на сцену, там никого нет, — поделился артист.

Ранее Газманов рассказал, что планирует отметить свой 75-летний юбилей 22 июля в кругу близких людей. Он пояснил, что именно такой формат праздника считает для себя наиболее предпочтительным. Артист также сообщил, что в последние годы праздновал день рождения в Калининграде — городе, где родился.