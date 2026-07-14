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14 июля 2026 в 12:19

«Весь в пыли»: Газманов рассказал о своем фиаско на концерте

Газманов заявил, что упал со сцены во время одного из своих концертов

Олег Газманов Олег Газманов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Певец Олег Газманов рассказал, как однажды упал со сцены во время выступления. Как передает корреспондент NEWS.ru, исполнитель в ходе творческой встречи в Международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня», посвященной его 75-летнему юбилею, заявил, что акробатические навыки позволили ему правильно сгруппироваться при падении. Он не получил никаких повреждений.

Мои акробатические навыки позволили сгруппироваться. Я приземлился и понимаю, что меня не видно. Сцена высоко, запрыгнуть я не могу. <...> Люди смотрят на сцену, и думают, наверно, что это какой-то вариант шоу. Газманов пропал. Я выбегаю сзади, злой, весь в пыли и паутине, — заявил певец.

Также он рассказал, что после падения, он прошел под сценой и вышел на сотрудников полиции. Правоохранители не сразу узнали Газманова.

Запрыгнуть обратно я не мог. Сцена специально делается большая, чтобы никто не смог перелезть. <...> Я пролезаю под сценой, там где лестница наверх. Там стоит полиция и какие-то фанаты, которые смогли подойти ближе. <...> И полиция: «Куда?». Смотрят на меня, у них в глазах ужас. Потом смотрят на сцену, там никого нет, — поделился артист.

Ранее Газманов рассказал, что планирует отметить свой 75-летний юбилей 22 июля в кругу близких людей. Он пояснил, что именно такой формат праздника считает для себя наиболее предпочтительным. Артист также сообщил, что в последние годы праздновал день рождения в Калининграде — городе, где родился.
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