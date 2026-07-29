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29 июля 2026 в 12:52

Суд рассмотрел апелляцию бывшего продюсера Газманова

Суд отклонил апелляцию экс-продюсера Газманова и признал его арест законным

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Мосгорсуд признал законным решение Басманного районного суда о продлении срока содержания под стражей для Филиппа Росса, бывшего продюсера Олега Газманова, которого обвиняют в мошенничестве и нарушении авторских прав, передает РИА Новости. Апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения.

Апелляционную жалобу защиты отклонить, признать решение Басманного районного суда законным, — объявила судья.

В ходе слушаний фигурант жаловался на состояние здоровья и просил перевести его под более мягкую меру пресечения. Он также сообщил, что уже начал перечислять компенсацию Газманову и намерен активно сотрудничать со следствием.

Прежде Хорошевский суд Москвы отказал бывшему директору Газманова Дмитрию Царенко во взыскании 44 млн рублей с артиста. Царенко утверждал, что перечислял эти деньги на счета Газманова в течение пяти лет.

До этого представители Газманова ходатайствовали об отсутствии журналистов на заседании. Они указали на то, что материалы дела содержат сведения о концертных гонорарах артиста, а также информацию о его банковских счетах и финансовых операциях.

Шоу-бизнес
продюсеры
Олег Газманов
мошенничество
суды
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