Решившей вновь запеть на русском языке Брежневой предрекли крах карьеры

Неудачный эксперимент с изменением сценического образа может поставить крест на карьере певицы Веры Брежневой, выразил мнение в беседе с NEWS.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко. Так он прокомментировал сообщения, что артистка готова вновь выступать с песнями на русском языке перед гостями в нейтральных странах. По его словам, попытка кардинально перекроить устоявшееся амплуа в шоу-бизнесе почти всегда оборачивается потерей интереса со стороны публики.

Брежнева, имея принципиальную антироссийскую позицию, думала, что она уже бренд. По ее мнению, что бы она ни делала, поклонники пойдут за ней. Однако они хотят именно Веру Брежневу, ее песни, благодаря которым та стала известной. Фанатам не нужен новый материал. Брежнева поняла, что ребрендинг не работает. Певица взяла на себя слишком много. Имея поклонников, которые слушают ее песни на русском языке, и получая монетизацию от русскоязычной публики, она сожгла все мосты со зрителями из РФ. И теперь, я думаю, с провалившимся новым брендом и старым образом Веры Брежневой, которая сама отказалась от своей публики, она вряд ли уже сможет восстановиться. Никаких взлетов ей не светит, — пояснил Рудченко.

Ранее певица Margo (настоящее имя — Марго Овсянникова) заявила, что между ней и артисткой Ольгой Бузовой возникли напряженные отношения. Исполнительница призналась, что неоднократно ощущала неприязнь со стороны коллеги.

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