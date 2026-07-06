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06 июля 2026 в 15:20

Певица Margo рассказала о напряженных отношениях с Бузовой

Певица Margo заявила, что между ней и Бузовой напряженные отношения

Певица Margо (настоящее имя — Марго Овсянникова) Певица Margо (настоящее имя — Марго Овсянникова) Фото: Пресс-служба ТНТ
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Певица Margо (настоящее имя — Марго Овсянникова) поделилась с NEWS.ru, что между ней и артисткой Ольгой Бузовой возникли напряженные отношения. Исполнительница призналась, что неоднократно ощущала неприязнь со стороны коллеги.

Есть ощущение, что я не очень нравлюсь Оле. Но это нормально, так бывает. Сама я отношусь к ней ровно, — высказалась певица.

Margo добавила, что когда-то была поклонницей Бузовой. Исполнительница хита «Кукареку» отметила, что ее вдохновлял пример Ольги, которая добилась успеха в шоу-бизнесе, не имея связей. Однако сейчас, по словам артистки, ей не близки стиль и образ Бузовой.

Если говорить мягко и аккуратно — мне не близка ее эстетика, стиль. А для меня очень важно, как человек выглядит, какое настроение он транслирует через образ. У нас в этом смысле очень разные взгляды. В любом случае Ольга — большая молодец и трудяга, — заявила собеседница.

Ранее стало известно, что Бузова перенесла многочасовую операцию на ноге после падения в душе. Из-за травмы артистке пришлось перенести концерт в Ростове-на-Дону на конец лета.

Бузова также сообщила, что подаст в суд на рабочих, которые положили в ее ванной плитку. Артистка предположила, что из-за их некачественной работы она поскользнулась и повредила колено. Она находилась под наблюдением врачей больше недели.

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