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12 июня 2026 в 14:33

Бузова перенесла операцию после падения в душе

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Российская телеведущая и певица Ольга Бузова перенесла хирургическое вмешательство из-за травмы ноги, сообщил NEWS.ru ее пиар-директор Антон Богославский. По словам представителя артистки, операция продолжалась несколько часов.

После падания Ольге провели операцию на ноге. Она длилась несколько часов. Сейчас Ольга уже находится в палате, где отходят от наркоза. К сожалению концерт, который должен был пройти завтра в Ростове на Дону, нам пришлось перенести на 6 августа, — рассказал Богославский.

Ранее Бузовой понадобилась срочная врачебная помощь после бытовой травмы. Медики решали вопрос о возможном помещении артистки в стационар. Певица поскользнулась в душе и повредила колено.

Позже телеведущая выложила в своих социальных сетях фотографию из кареты скорой помощи, показав подписчикам поврежденную и залитую кровью коленную чашечку. Как стало известно, днем ранее, 11 июня, артистка прилетела в Москву из Стамбула, где находилась в рабочей командировке.

Кроме того, стало известно, что Бузова примет участие в музыкальном фестивале VK Fest, который состоится в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. В Северной столице выступление артистки запланировано на 5 июля на Синей сцене, а в Нижнем Новгороде — 11 июля. Бузова является постоянной участницей фестиваля в своем родном Петербурге и присутствовала на каждом из предыдущих мероприятий.

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