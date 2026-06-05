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05 июня 2026 в 13:22

Певица Ольга Бузова выступит в двух городах на VK Fest

Ольга Бузова Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Певица Ольга Бузова выступит на VK Fest в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде. Концерт в культурной столице пройдет 5 июля на Синей сцене. В Нижнем Новгороде выступление пройдет 11 июля.

Ольга Бузова присутствовала на каждом VK Fest в своем родном городе Петербурге. В 2015 и 2016 годах она выступала в роли блогера и инфлюенсера. В 2017 году певица впервые приняла участие в фестивале, исполнив свои популярные композиции «Под звуки поцелуев», «Привыкаю» и «Мало половин». В 2018 году ее выступление стало главным событием на Синей сцене.

VK Fest также состоится 7 июня в Казани, у Центра семьи «Казан». На сцене выступят FEDUK, Zivert, Клава Кока, Дора, Татьяна Куртукова, группа «Сироткин» и другие популярные артисты. После этого фестиваль переместится в Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и завершится в Москве (18–19 июля).

Ранее сообщалось, что на VK Fest в Северной столице планируют выступить Клава Кока, Татьяна Картукова, Ольга Бузова, Асия, Мари Краймбрери, NANSI & SIDOROV, Вадим Самойлов, Мартин Сироткин и другие артисты. Кроме того, как и в предыдущем году, зрителей ждет секретный гость.

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