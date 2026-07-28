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28 июля 2026 в 13:34

Экс-директору Газманова отказали во взыскании 44 млн рублей

Суд в Москве отклонил иск Царенко к Газманову на 44 млн рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Хорошевский суд Москвы отказал бывшему директору народного артиста России Олега Газманова Дмитрию Царенко во взыскании 44 млн рублей с певца, сообщил РИА Новости адвокат Алексей Новожилов. Процесс прошел в закрытом режиме по просьбе представителей артиста.

Заявленные в иске 44 млн рублей, как до этого сообщал адвокат Царенко, тот на протяжении пяти лет клал на счета Газманова. По мнению заявителя, артист должен вернуть эти деньги, раз не считает их гонорарами за концерты.

В настоящий момент в отношении Царенко рассматривается третье уголовное дело, в августе 2026 года гособвинение должно запросить для него наказание. В 2024 году Газманов заподозрил экс-директора в хищении средств с концертов и обратился в правоохранительные органы. Суд приговорил Царенко к четырем годам колонии за хищения на 10,4 млн рублей, позже появилось еще одно дело с 17 эпизодами мошенничества на 15,3 млн рублей.

Ранее стало известно, что представители Газманова ходатайствовали об отсутствии журналистов на заседании. Они указали на то, что материалы дела содержат сведения о концертных гонорарах артиста, а также информацию о его банковских счетах и финансовых операциях.

Общество
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