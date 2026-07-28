Врач объяснила, как привить ребенку любовь к здоровому образу жизни Врач Паснова: учить детей здоровому образу жизни нужно на своем примере

Прививать детям любовь к здоровому образу жизни необходимо на собственном примере, заявила в беседе с «Радио 1» детский реабилитолог Екатерина Паснова. Она отметила, что если в семье существуют правила для поддержания здоровья, ребенку необходимо объяснять, к каким последствиям может привести их несоблюдение.

Малоподвижный образ жизни приводит к избытку массы тела, а в дальнейшем — к склонности к сахарному диабету, изменениям в сердечно-сосудистой системе, проблемам с костями и суставами, — рассказала Паснова.

Врач подчеркнула, что подавать детям пример необходимо с первых дней жизни. По ее словам, режим необходим не для дисциплины, а для здоровья и правильного развития.

Ранее педагог Элина Варфоломеева заявила, что в период летних каникул важно давать ребенку возможность скучать. Она отметила, что именно в такие моменты у детей развивается мышление.