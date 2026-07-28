Сбившего судебного пристава автомобилиста осудили в Петербурге

В Санкт-Петербурге осудили автомобилиста, который сбил судебного пристава, пишет Neva.Today со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года условно и с аналогичным испытательным сроком. Свою вину мужчина не признал.

По данным суда, в октябре 2023 года водитель Peugeot сбил судебного пристава при исполнении во дворе между жилыми домами. По словам автомобилиста, в день ДТП потерпевший превыcил свои должностные полномочия. При этом, согласно показаниям пристава, осужденный пытался вырвать у него постановление о возбуждении исполнительного производства, кричал, матерился и хотел покинуть место проведения следственного действия.

Ранее представитель МВД России Ирина Волк заявила, что полиция задержала жителя Ингушетии, который сбил сотрудника Госавтоинспекции и протащил его несколько метров на капоте. Инцидент случился у КПП в Северной Осетии.