Пенсионерка получит 266 тыс. рублей после падения на наледи В Петербурге 85-летняя женщина получит 266 тыс. рублей за перелом из-за наледи

В Санкт-Петербурге суд обязал управляющую компанию выплатить 85-летней жительнице 266 тыс. рублей компенсации морального вреда за травму, полученную из-за неубранного двора, сообщили в пресс-службе городской прокуратуры. Инцидент произошел 12 января 2025 года у дома на улице Куйбышева, где женщина поскользнулась на наледи и упала, получив переломы лодыжек.

Прокурорская проверка установила, что причиной несчастного случая стало ненадлежащее исполнение обязанностей по уборке территории управляющей компанией. Прокурор Петроградского района обратился в суд с иском в интересах пострадавшей, и требования надзорного ведомства были полностью удовлетворены. В пользу пенсионерки взыскано 266 тыс. рублей в качестве возмещения морального вреда.

Ранее сообщалось, что для получения компенсации за ущерб от атак беспилотников необходимо тщательно зафиксировать повреждения, привлечь свидетелей и собрать доказательства (фотографии, видеозаписи, показания свидетелей, акты от служб). Важно правильно квалифицировать инцидент и определить орган, ответственный за выплату компенсации, в зависимости от категории происшествия.