Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
21 июля 2026 в 14:05

Юрист объяснил, как получить компенсацию ущерба от атаки дронов

Юрист Рылов: для получения выплат из-за атаки дронов нужны показания свидетелей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Для получения компенсации ущерба из-за атак беспилотников пострадавшим гражданам в первую очередь необходимо обеспечить максимально подробную фиксацию всех повреждений с привлечением свидетелей, заявил NEWS.ru адвокат, член адвокатской палаты Новосибирской области Дмитрий Рылов. Он подчеркнул, что успех дела напрямую зависит от правильной квалификации происшествия и собранного на начальном этапе пакета доказательств.

Дела о возмещении ущерба, причиненного атаками беспилотников, имеют свою специфику, и здесь важно понимать несколько ключевых моментов. Во-первых, правовая основа компенсации зависит от того, к какой категории отнесен случай, является ли это последствием боевых действий, террористического акта или иной ЧС. От этого напрямую зависит, какой орган несет ответственность за выплаты. Во-вторых, самая частая ошибка пострадавших — недостаточная фиксация ущерба на начальном этапе. Комиссии и суды требуют доказательств: фотографии с привязкой ко времени, видеозапись, показания свидетелей, официальный акт от уполномоченных служб. Если акт составлен формально, без детального описания повреждений, это серьезно осложняет получение полной суммы компенсации, — пояснил Рылов.

Он также отметил, что существуют нюансы при страховании жилища. По словам Рылова, многие полисы содержат оговорку об исключении военных рисков. Адвокат подчеркнул, что при отказе страховой стоит запросить письменное обоснование для дальнейшего обжалования.

Если ущерб, причиненный имуществу, застрахован, необходимо внимательно изучить договор. Многие полисы содержат оговорку об исключении военных и террористических рисков. В таких случаях страховая компания на законных основаниях может отказать в выплате. При отказе стоит запросить его в письменном виде: это понадобится для дальнейшего обжалования. Отдельно хочу подчеркнуть важность независимой экспертизы, которую можно провести, даже если госкомиссия уже провела оценку. Делается она за свой счет, впоследствии эти расходы можно включить в требования при обращении в суд. Наконец, если в компенсации отказано полностью или сумма занижена, единственный эффективный путь — судебное обжалование, — заключил Рылов.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что власти региона выплатят семьям погибших при атаках ВСУ на склад Wildberries в Котовске 1,5 млн рублей. По его словам, тяжелораненые получат по 600 тыс. рублей.

Общество
БПЛА
россияне
компенсации
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно место и дата похорон телеведущего Шолохова
Росгвардейцы поймали двух «любителей бесплатных товаров»
Пенсионера убило деревом во время страшного урагана на Урале
Скончался народный художник России Владимир Пименов
Самолет ВВС США подал сигнал бедствия у берегов Ирана
Удар украинского дрона оборвал жизнь белгородского водителя
Гастроэнтеролог напомнила, как правильно выбирать арбузы и дыни
Появились подробности о состоянии раненного в Сватове 10-летнего мальчика
Психолог назвала неочевидную пользу экстремальных хобби
В России создают уникальную ИИ-систему для контроля сахара при диабете
ВСУ нанесли удар по вокзалу в российском городе
Сценарная лаборатория V фестиваля «Одна шестая» представила новых кураторов
Онищенко озвучил, до какого возраста россияне остаются активными
В Черногории назвали условие партнерства России и Евросоюза
Школьник планировал спалить церковь по заданию террористов из ИГ
Путин утвердил нового посла в Сомали и Джибути
Российский военный корабль открыл огонь у берегов Британии
Астрахань будут готовить к эшелонированной обороне
Удары возмездия ВС РФ по Украине 21 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Госдума приняла закон об импортном демпфере на дизельное топливо
Дальше
Самое популярное
Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут
Семья и жизнь

Новые правила строительства на даче с 2026 года: что можно, а что снесут

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном
Спорт

Трусова впервые вышла в свет с мужем и годовалым сыном

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада
Общество

Заготавливаю крыжовник с мятой на зиму — компот «Мохито» пьется на раз, лучше любого лимонада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.