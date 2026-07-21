Юрист объяснил, как получить компенсацию ущерба от атаки дронов

Для получения компенсации ущерба из-за атак беспилотников пострадавшим гражданам в первую очередь необходимо обеспечить максимально подробную фиксацию всех повреждений с привлечением свидетелей, заявил NEWS.ru адвокат, член адвокатской палаты Новосибирской области Дмитрий Рылов. Он подчеркнул, что успех дела напрямую зависит от правильной квалификации происшествия и собранного на начальном этапе пакета доказательств.

Дела о возмещении ущерба, причиненного атаками беспилотников, имеют свою специфику, и здесь важно понимать несколько ключевых моментов. Во-первых, правовая основа компенсации зависит от того, к какой категории отнесен случай, является ли это последствием боевых действий, террористического акта или иной ЧС. От этого напрямую зависит, какой орган несет ответственность за выплаты. Во-вторых, самая частая ошибка пострадавших — недостаточная фиксация ущерба на начальном этапе. Комиссии и суды требуют доказательств: фотографии с привязкой ко времени, видеозапись, показания свидетелей, официальный акт от уполномоченных служб. Если акт составлен формально, без детального описания повреждений, это серьезно осложняет получение полной суммы компенсации, — пояснил Рылов.

Он также отметил, что существуют нюансы при страховании жилища. По словам Рылова, многие полисы содержат оговорку об исключении военных рисков. Адвокат подчеркнул, что при отказе страховой стоит запросить письменное обоснование для дальнейшего обжалования.

Если ущерб, причиненный имуществу, застрахован, необходимо внимательно изучить договор. Многие полисы содержат оговорку об исключении военных и террористических рисков. В таких случаях страховая компания на законных основаниях может отказать в выплате. При отказе стоит запросить его в письменном виде: это понадобится для дальнейшего обжалования. Отдельно хочу подчеркнуть важность независимой экспертизы, которую можно провести, даже если госкомиссия уже провела оценку. Делается она за свой счет, впоследствии эти расходы можно включить в требования при обращении в суд. Наконец, если в компенсации отказано полностью или сумма занижена, единственный эффективный путь — судебное обжалование, — заключил Рылов.

Ранее глава Тамбовской области Евгений Первышов заявил, что власти региона выплатят семьям погибших при атаках ВСУ на склад Wildberries в Котовске 1,5 млн рублей. По его словам, тяжелораненые получат по 600 тыс. рублей.