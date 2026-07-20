Названа сумма выплат семьям погибших при атаке ВСУ на склад WB в Котовске Семьи погибших при атаке ВСУ на склад WB в Котовске получат по 1,5 млн рублей

Власти Тамбовской области выплатят семьям погибших при атаках ВСУ на склад Wildberries в Котовске 1,5 млн рублей, заявил глава региона Евгений Первышов в ходе оперативного совещания. По его словам, тяжело раненные получат по 600 тыс. рублей. Трансляция заседания ведется на канале правительства области в соцсети «ВКонтакте».

Семьям погибших и пострадавшим будет выплачена компенсация из средств регионального бюджета. 1,5 млн рублей — семьям погибших, 600 тыс. рублей — тяжело раненным и 300 тыс. — тем, кто пострадал в этой террористической атаке, — уточнил губернатор.

Ранее сообщалось, что атаки беспилотников ВСУ на склады Wildberries в Электростали и Котовске привели к выводу из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса. На восстановление поврежденной инфраструктуры может потребоваться от 20 млрд до 35,8 млрд рублей.

До этого стало известно, что WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries. Сейлерам предоставят возможность отсрочки по кредитам вплоть до шести месяцев. Глава Wildberries Татьяна Ким в свою очередь подчеркнула, что компания выплатит семьям погибших сотрудников 2 млн рублей, а пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 1 млн рублей.