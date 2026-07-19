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19 июля 2026 в 22:30

Атаки ВСУ вывели из строя 7% логистических мощностей Wildberries

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Атаки беспилотников ВСУ на склады Wildberries в Электростали и Котовске привели к выводу из строя около 7% логистических мощностей маркетплейса, передает «Коммерсант». На восстановление поврежденной инфраструктуры может потребоваться от 20 до 35,8 млрд рублей.

При этом отмечается, что страховые компании не смогут полностью компенсировать понесенные расходы. Отдельным вопросом могут стать отношения маркетплейса с продавцами, чьи товары находились на пострадавших складах.

Как отмечается, выплаты селлерам не являются обязательными. Вместе с тем решение по этой теме может стать для Wildberries вопросом репутации и корпоративной политики.

Ранее стало известно, что пожарным удалось локализовать основной очаг возгорания на территории складского комплекса Wildberries в Электростали. Как сообщил глава городского округа Филипп Ефанов, спасатели продолжают ликвидацию оставшихся очагов и разбирают завалы с помощью спецтехники.

До этого губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атаки беспилотников на регион пострадал 61 человек. По уточненным данным, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии, еще у 31 человека диагностированы травмы средней степени тяжести.

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