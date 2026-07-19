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19 июля 2026 в 13:25

WB Банк объявил меры поддержки для продавцов, пострадавших от атак ВСУ

WB предоставит пострадавшим от атаки ВСУ продавцам отстрочки для кредитов

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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WB Банк запустил меры поддержки для пострадавших от атак ВСУ продавцов Wildberries, заявила компания РВБ на официальном сайте. Отмечается, что селлерам предоставят возможность отстрочки по кредитам вплоть до шести месяцев.

Пострадавшим субъектам МСП WB Банк предоставит до шести месяцев отсрочки погашения долга. Для сегмента крупного бизнеса подобный процесс также будет выстроен в ближайшее время, — сказано в заявлении.

В ночь на 18 июля украинские дроны атаковали логистические центры маркетплейса в городах Электросталь и Котовск. В результате инцидента погибли семь человек, 25 пострадали, из них 22 были госпитализированы.

Позже глава Wildberries Татьяна Ким сообщила, что компания выплатит семьям погибших сотрудников 2 млн рублей, а пострадавшие, находящиеся в тяжелом состоянии, получат по 1 млн рублей. В настоящее время Wildberries прорабатывает объемы выплат продавцам и другие меры финансовой поддержки.

Также представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила о возбуждении уголовных дел о терактах после атак на склады маркетплейса. Ведомство намерено дать уголовно-правовую оценку действиям причастных к атакам.

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