Самолет НАТО засекли в воздушном пространстве Латвии Самолет НАТО второй день подряд летает над Латвией

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3A Sentry AWACS, принадлежащий Североатлантическому альянсу, второй день подряд летает в воздушном пространстве Латвии, сообщило РИА Новости со ссылкой на полетные данные. Судно зафиксировали в небе к западу от Риги и над Рижским заливом.

20 июля самолет летал над Латвией и Эстонией, а также над Рижским заливом. Он поднялся в воздух из международного аэропорта Шауляй в Литве. После взлета лайнер направился на север, войдя в воздушное пространство Латвии и начав кружить вблизи аэропорта Юрмала.

Согласно полетным данным, к 15:10 по московскому времени Boeing E-3A Sentry AWACS продолжал движение вокруг Юрмалы на высоте около 9,5 километра. Его скорость составила свыше 640 километров в час.

Ранее разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10, принадлежащий НАТО, подал сигнал о потере связи. Дрон поднялся в воздух с итальянского острова Сицилия днем 20 июля и сразу направился в сторону Черного моря.