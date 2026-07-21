Беспилотник НАТО RQ-4D подал сигнал над Черным морем Беспилотник НАТО подал сигнал об утрате связи при полете над Черным морем

Принадлежащий НАТО разведывательный беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10 подал сигнал о потере связи, выяснило РИА Новости на основе анализа полетных данных. Дрон поднялся в воздух с итальянского острова Сицилия днем в понедельник и сразу направился в сторону Черного моря.

В ходе миссии летательный аппарат совершил несколько пролетов между турецкими городами Стамбул и Самсун, курсируя напротив Крыма и Севастополя. Завершив работу в данном районе, беспилотник взял курс на юго-восток и проследовал в сторону Средиземного моря.

Затем аппарат облетел остров Кипр с восточной стороны и сменил траекторию движения на запад. В районе греческого острова Крит дрон начал передавать аварийный сигнал 7600. Данная кодовая команда означает, что у летательного аппарата произошел серьезный сбой в системе связи.

Ранее Министерство обороны России обнародовало список и адреса европейских предприятий, где производят дроны для нужд Вооруженных сил Украины. По данным оборонного ведомства, цеха находятся в Великобритании, Германии, Дании, Латвии, Литве, Нидерландах, Польше и Чехии.