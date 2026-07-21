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21 июля 2026 в 20:43

«На грани жизни и смерти»: раскрыто состояние лидера «Матери-Армении»

Лидер партии «Мать-Армения» Теванян почувствовал себя плохо в СИЗО Еревана

Андраник Теванян Андраник Теванян Фото: Андраник Казарян/РИА Новости
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Состояние здоровья лидера оппозиционной партии «Мать-Армения» Андраника Теваняна критически ухудшилось во время нахождения в СИЗО «Ереван-Центр», сообщила пресс-служба политической силы в соцсетях. По данным партии, у политика зафиксировали резкое падение артериального давления.

Утром 20 июля во время медицинского осмотра у лидера партии «Мать-Армения» Андраника Теваняна, находящегося в СИЗО «Ереван-Центр», резко ухудшилось самочувствие. Было зафиксировано резкое падение артериального давления. <...> Теванян находился на грани жизни и смерти, но спустя некоторое время решение изменили и скорую не вызвали, — уточнили в заявлении.

В пресс-службе отметили, что отказ от вызова бригады медиков был обоснован постепенной нормализацией состояния политика. На текущий момент его самочувствие оценивается как удовлетворительное, а жизни ничего не угрожает. Сам Теванян выразил благодарность сотрудникам уголовно-исполнительного учреждения за профессионализм и человеческое отношение.

В конце мая ереванский суд арестовал оппозиционера на два месяца. Следственный комитет Армении возбудил против него уголовное дело по статьям о государственной измене и шпионаже. Сам политик и его адвокат Арам Орбелян категорически отвергают эти обвинения, называя их абсурдными и лишенными фактических оснований.

Ранее адвокат Манук Сукиасян сообщил о принудительном приводе члена правления партии «Мать-Армения» Арекназ Манукян. Юрист также уточнил, что фигурантка числилась в избирательном списке блока «Процветающая Армения» для участия в парламентских выборах, прошедших 7 июня.

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