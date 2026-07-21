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21 июля 2026 в 20:39

Россия обогнала Германию и стала европейским лидером по производству пива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия по итогам 2025 года заняла первое место в Европе по объему производства пива, следует из доклада международной компании BarthHaas. По этому показателю РФ опередила Германию.

В Европе производство пива сократилось в общей сложности на 8,4 млн гектолитров. Это было связано прежде всего со значительным снижением выпуска в Германии — на 4,7 млн гектолитров, — отмечается в докладе.

В 2025-м Россия произвела 90,1 млн гектолитров пива, а в Германии выпуск составил 79,2 млн. Мировым лидером остается Китай, где произвели 353,6 млн гектолитров алкогольного напитка. На второй строчке оказались США с 174,9 млн, а тройку замкнула Бразилия (151,1 млн).

Ранее сообщалось, что Грузия во втором квартале 2025 года экспортировала в Россию рекордные 416,5 тонны пива. Объем поставок вырос на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

До этого сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении провели акцию протеста у здания правительства, требуя решить кризисную ситуацию с экспортом продукции в Россию. Причиной массового недовольства стала приостановка поставок на ключевой для республики российский рынок.

Россия
пиво
алкоголь
Германия
Китай
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