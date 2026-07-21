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21 июля 2026 в 12:20

Пиво из соседней страны хлынуло в Россию рекордным потоком

Грузия во втором квартале экспортировала в Россию рекордные 416,5 тонны пива

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Экспорт грузинского пива в Россию во втором квартале 2026 года достиг 416,5 тонны, побив многолетний рекорд, свидетельствуют данные Национальной службы статистики Грузии. Объем поставок вырос на 63,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стал наивысшим за всю историю наблюдений, превысив даже показатель доковидного 2019 года с 350 тоннами.

За первое полугодие в Россию отправили 555,2 тонны грузинского пива — на 24,9% больше, чем за январь — июнь 2025 года. Всего Грузия за второй квартал поставила на мировые рынки 1,3 тыс. тонн пива на $1,5 млн (почти 117,5 млн рублей).

Таким образом Россия стала крупнейшим импортером пива для Грузии. Вслед за ней идут Армения — 208 тонн, Израиль — 190,1 тонны, Германия — 84,7 тонны, Латвия — 80,3 тонны и Китай — 61,6 тонны.

Ранее сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении провели акцию протеста у здания правительства, требуя решить кризисную ситуацию с экспортом продукции в Россию. Причиной массового недовольства стала приостановка поставок на ключевой для республики российский рынок. Как отметили участники пикета, освоение рынка в РФ велось упорным трудом на протяжении последних трех десятилетий.

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