Тесто на пирожки «Пятиминутка»: беру стакан пива и масло — никаких дрожжей и расстойки

Если не хочется ждать, пока подойдет дрожжевое тесто, этот рецепт выручает. Достаточно смешать всего несколько простых продуктов, и уже через несколько минут можно раскатывать тесто и лепить пирожки с любой начинкой.

Благодаря светлому пиву оно получается особенно слоистым, нежным и рассыпчатым, а после выпечки остается мягким внутри с аппетитной хрустящей корочкой. Такой рецепт одинаково хорошо подходит и для сладких, и для несладких начинок.

Для приготовления вам понадобится: 3 стакана пшеничной муки с небольшой горкой, 300 г хорошо охлажденного сливочного масла, 1 стакан светлого пива (220 мл), щепотка соли.

В чашу измельчителя или большую миску всыпьте муку, добавьте нарезанное кубиками холодное сливочное масло и быстро измельчите до состояния мелкой крошки. Влейте холодное светлое пиво и замесите мягкое однородное тесто.

Долго вымешивать его не нужно — как только собралось в шар, оно готово к работе. Разделите тесто на части, раскатайте, выложите любимую начинку, сформируйте пирожки и выпекайте при 190 градусах около 25–30 минут до золотистой корочки. Такое тесто также отлично подходит для рогаликов, рулетиков и небольших закусочных пирогов.

Личный опыт

Автор давно отказалась от дрожжевого теста для быстрых пирожков. На светлом пиве оно всегда получается удачным, легко раскатывается и не забивается мукой. Если приготовить тесто заранее, его можно несколько недель хранить в морозильной камере, а перед выпечкой достаточно просто разморозить в холодильнике.