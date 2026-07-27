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27 июля 2026 в 15:07

Шик из картошки: мну толкушкой, добавляю молоко и дрожжи — картофельные пирожки с сыром, больше не захочется обычных

Фото: D-NEWS.ru
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Обычное дрожжевое тесто можно сделать намного интереснее, если добавить в него отварной картофель. Благодаря этому пирожки получаются особенно мягкими, долго не черствеют, а расплавленный сыр внутри превращает их в настоящее удовольствие.

Такой рецепт отлично подойдет и для семейного завтрака, и для перекуса в течение дня.

Для приготовления понадобится: картофель — 3 средних клубня, молоко — 250 мл, яйцо — 1 шт., соль — 1 ч. л., сухие дрожжи — 7 г, пшеничная мука — около 500 г, укроп — по желанию, твердый или полутвердый сыр — 200–250 г для начинки.

Картофель отварите до мягкости и разомните толкушкой в неаккуратное пюре. В теплое молоко добавьте яйцо, соль и сухие дрожжи, перемешайте, затем соедините с картофельным пюре. При желании добавьте мелко нарезанный укроп.

Постепенно всыпьте муку и замесите мягкое, эластичное тесто. Накройте его и оставьте в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно увеличилось в объеме. Затем разделите тесто на небольшие кусочки, прямо руками расплющите в лепешку, положите внутрь брусочек сыра или натертый, тщательно защипните края и сформируйте пирожки.

Обжарьте их на сковороде с небольшим количеством растительного масла до румяной корочки с двух сторон или запеките в духовке до золотистого цвета.

Личный опыт

Картофельное тесто теперь готовлю намного чаще классического. Оно получается особенно нежным и воздушным, а сыр внутри остается тягучим даже после того, как пирожки немного остынут. Если остается несколько штук, на следующий день достаточно слегка разогреть их на сухой сковороде — вкус становится почти как у только приготовленных.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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