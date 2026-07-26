Беру кабачок, картофель и немного фарша — получается сочная запеканка с аппетитной сырной корочкой

Летом кабачки становятся одним из самых универсальных овощей. Если хочется приготовить полноценный ужин без лишних хлопот, эта запеканка станет отличным вариантом.
Кабачок делает блюдо сочным, картофель придает сытность, а куриный фарш и расплавленный сыр превращают простые продукты в настоящий домашний обед.
Для приготовления понадобится: кабачок — 500 г, картофель — 500 г, куриный фарш — 400 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 2 шт., молоко — 200 мл, твердый сыр — 150–200 г, соль и любимые специи по вкусу.
Кабачок и картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Смешайте овощи с солью и специями. В форму для запекания выложите половину овощной смеси, сверху равномерно распределите куриный фарш и накройте оставшимися овощами.
Яйца взбейте с молоком и залейте содержимое формы. Накройте фольгой и готовьте при 190–200 °C около 50–60 минут. Когда картофель станет мягким, снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и верните в духовку еще на 15–20 минут, чтобы сверху появилась румяная золотистая корочка.
Личный опыт
Эту запеканку готовлю именно летом, когда кабачков много. Самое главное — не нарезать картофель слишком крупно, тогда он успевает приготовиться одновременно с кабачками. После духовки всегда даю запеканке постоять 10 минут: сыр немного схватывается, и кусочки легко вынимаются, не разваливаясь.