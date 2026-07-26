Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
26 июля 2026 в 15:09

Беру кабачок, картофель и немного фарша — получается сочная запеканка с аппетитной сырной корочкой

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Летом кабачки становятся одним из самых универсальных овощей. Если хочется приготовить полноценный ужин без лишних хлопот, эта запеканка станет отличным вариантом.

Кабачок делает блюдо сочным, картофель придает сытность, а куриный фарш и расплавленный сыр превращают простые продукты в настоящий домашний обед.

Для приготовления понадобится: кабачок — 500 г, картофель — 500 г, куриный фарш — 400 г, морковь — 1 шт., репчатый лук — 1 шт., яйца — 2 шт., молоко — 200 мл, твердый сыр — 150–200 г, соль и любимые специи по вкусу.

Кабачок и картофель нарежьте небольшими кубиками, морковь натрите на крупной терке, лук мелко нарежьте. Смешайте овощи с солью и специями. В форму для запекания выложите половину овощной смеси, сверху равномерно распределите куриный фарш и накройте оставшимися овощами.

Яйца взбейте с молоком и залейте содержимое формы. Накройте фольгой и готовьте при 190–200 °C около 50–60 минут. Когда картофель станет мягким, снимите фольгу, посыпьте запеканку тертым сыром и верните в духовку еще на 15–20 минут, чтобы сверху появилась румяная золотистая корочка.

Личный опыт

Эту запеканку готовлю именно летом, когда кабачков много. Самое главное — не нарезать картофель слишком крупно, тогда он успевает приготовиться одновременно с кабачками. После духовки всегда даю запеканке постоять 10 минут: сыр немного схватывается, и кусочки легко вынимаются, не разваливаясь.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру сыр, завариваю тесто — французские булочки получаются воздушными внутри и с хрустящей корочкой снаружи
Общество
Беру сыр, завариваю тесто — французские булочки получаются воздушными внутри и с хрустящей корочкой снаружи
Ленивые голубцы с кабачком: сочные, нежные и очень вкусные — идеальное летнее блюдо
Общество
Ленивые голубцы с кабачком: сочные, нежные и очень вкусные — идеальное летнее блюдо
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Семья и жизнь
Кабачки на ужин: 3 быстрых горячих блюда без хлопот
Вместо котлет — фрикадельки в густой подливе: беру куриный фарш, грибы и сливки, получаются нежными, и соус хочется вымакать до капли
Общество
Вместо котлет — фрикадельки в густой подливе: беру куриный фарш, грибы и сливки, получаются нежными, и соус хочется вымакать до капли
Вместо рататуя делаю запеканку «Монетки» — мясо, овощи и обалденный вкус
Общество
Вместо рататуя делаю запеканку «Монетки» — мясо, овощи и обалденный вкус
еда
рецепты
кабачки
картофель
запеканка
лето
продукты питания
полезные советы
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин подписал закон о регулировании ИИ в России
Раскрыто, сможет ли Украина продвинуть свои интересы в США через Лумер
Путин ужесточил требования к доходам трудовых мигрантов
Пенсионер разгромил машины и попал в больницу
Азаров раскрыл, чем Украина может заменить атакованные порты
В Петербурге открыли бюст в честь российского адмирала
Священник развеял мифы о праздновании дня рождения покойного
«Рандеву» в Юрмале обернулось для Вайкуле падением на сцене
В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС
Появились кадры разрушительного урагана на юге России
В США сообщили о землетрясении у берегов Аляски
Армия России атаковала бригаду «Азов» в зоне СВО
Жители Белицкого в ДНР рассказали о зверствах ВСУ
Спасатели эвакуировали мужчину после падения с 15-метровой скалы
Историческое место пополнило список ЮНЕСКО
Наступление ВС России на Харьков 26 июля: мощный рывок, что в Купянске
Ситуация с бензином в Крыму и Севастополе 26 июля: что с топливом на АЗС
Три мирных жителя пострадали при налете ВСУ на российский регион
Жители Екатеринбурга пожаловались на желтую воду из кранов
Спасатели раскрыли подробности тушения мощнейшего пожара под Астраханью
Дальше
Самое популярное
Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж
Семья и жизнь

Новые правила ухода за пожилыми с 2027 года: как не потерять стаж

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового
Общество

Салат «Пассажирский» все забыли, а это был хит советских застолий: вкуснее надоевших оливье и крабового

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки
Общество

Смешиваю тертые яблоки с творогом и манкой: запеканка «Яблочная нежность» — воздушная как суфле и без муки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.