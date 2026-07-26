Вместо рататуя делаю запеканку «Монетки» — мясо, овощи и обалденный вкус

У этой запеканки неслучайное название. Здесь почти все ингредиенты выглядят как монетки: картофель, баклажаны и помидоры нарезаются одинаковыми кружочками, а фарш превращается в небольшие круглые котлетки такого же размера.

Затем все поочередно собирается в форму, словно стопка монет. Во время запекания овощи обмениваются соками с мясом, томатный соус пропитывает каждый слой, и получается очень сочное блюдо, которое выглядит эффектно без какого-либо сложного оформления.

Для приготовления понадобится: 2 баклажана, 3 помидора, 5 картофелин, 500 г смешанного фарша (свинина и говядина), 1 луковица, небольшой пучок зелени, 2 ст. ложки растительного масла для фарша, 2 ст. ложки томатной пасты, 1 ч. ложка сахара, 1 стакан воды, 2 ст. ложки растительного масла для соуса, соль и специи по вкусу.

Картофель, баклажаны и помидоры нарежьте кружочками толщиной около 1 см. Лук измельчите, смешайте с фаршем, зеленью, растительным маслом, солью и специями, затем сформируйте небольшие круглые мясные «монетки» такого же диаметра, как овощные кружочки.

В форму для запекания поочередно устанавливайте картофель, баклажан, помидор и мясную «монетку», пока не заполните всю форму. Для соуса смешайте воду с томатной пастой, сахаром, солью, специями и растительным маслом, залейте запеканку и готовьте при 190 °C около 1 часа 15 минут.