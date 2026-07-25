Добавляю кабачок в куриный фарш — котлеты получаются настолько сочными, что их просят готовить все лето

Добавляю кабачок в куриный фарш — котлеты получаются настолько сочными, что их просят готовить все лето

Стоило однажды натереть в куриный фарш молодой кабачок, и обычные котлеты дома перестали готовить. Они стали заметно сочнее, мягче и совсем не теряют вкус после духовки. При этом кабачок почти не ощущается, а делает свое дело незаметно: мясо остается нежным, котлеты не пересыхают и даже на следующий день остаются такими же аппетитными.

Теперь этот рецепт выручает каждый раз, когда хочется приготовить что-то простое, но действительно вкусное.

Для приготовления понадобится: 1 кг куриного фарша, 1 небольшой молодой кабачок, 1 яйцо, 1 ст. ложка панировочных сухарей, 1 ч. ложка приправы для курицы, небольшой пучок свежего укропа, соль по вкусу, растительное масло для жарки и несколько небольших кусочков сливочного масла по желанию.

Кабачок натрите на крупной терке и хорошо отожмите лишний сок. Смешайте его с куриным фаршем, добавьте яйцо, сухари, измельченный укроп, соль и приправу, затем оставьте массу на 15–20 минут. Сформируйте котлеты, быстро обжарьте их до легкой золотистой корочки, переложите в форму, при желании положите сверху немного сливочного масла и запекайте при 180 °C около 25–30 минут. Подавайте с картофельным пюре, рисом или салатом из свежих овощей.

Личный опыт

Иногда я заменяю укроп петрушкой или добавляю зубчик чеснока — получается совсем другой вкус. Главное — хорошо отжать кабачок, тогда котлеты сохраняют форму, остаются сочными и буквально исчезают со стола за несколько минут.