Такая курочка победила шашлык из свинины: медово-соевый маринад делает шедевр и из крылышек, и из ножек

Такая курочка победила шашлык из свинины: медово-соевый маринад делает шедевр и из крылышек, и из ножек

Каждое лето я пробую новые маринады, но к этому возвращаюсь снова и снова. Стоит поставить на стол такую курицу — и о свином шашлыке многие даже не вспоминают. Мед дает аппетитную карамельную корочку, соевый соус делает мясо насыщенным и сочным, а чеснок с копченой паприкой добавляют тот самый аромат, от которого невозможно отказаться.

Причем одинаково вкусно получается и на мангале, и в духовке.

На 1 кг куриных крылышек или ножек возьмите 70 мл соевого соуса, 2 ст. л. меда, 2 зубчика чеснока, 1 ч. л. копченой паприки и 1 ч. л. французской мелкозернистой горчицы.

Соедините все ингредиенты до однородности, добавьте пропущенный через пресс чеснок и тщательно перемешайте. Покройте маринадом курицу со всех сторон и оставьте в холодильнике на 1–2 часа. Затем приготовьте мясо на мангале или запеките в духовке при 190 °C около 40–45 минут, периодически переворачивая. За это время мед карамелизуется, а курица приобретает красивую румяную корочку и насыщенный вкус.

Личный опыт

Для этого маринада я всегда использую французскую мелкозернистую горчицу. Она придает легкую пикантность, но не перебивает вкус мяса. Если готовите на мангале, старайтесь не держать курицу над слишком сильным жаром: мед быстро карамелизуется, и именно умеренный жар позволяет получить красивую глазурь без подгоревших участков.