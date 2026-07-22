Отвариваю баклажаны и заливаю маринадом: закуска «Грибочки» — идеально к картошке и мясу

Эта закуска давно стала одной из самых любимых в нашей семье. Стоит один раз отварить баклажаны, залить их ароматным маринадом и убрать в холодильник — через несколько часов получается блюдо, которое по вкусу очень напоминает маринованные грибочки.

Баклажаны остаются плотными, сочными и пропитываются чесноком, зеленью и легкой кислинкой.

Для приготовления вам понадобится: баклажаны — 1 кг, вода — 1 л, лук репчатый — 1 крупная головка, чеснок — 1 головка, укроп — 1/2 пучка, соль — 1 ст. л. без горки, сахар — 1 ст. л., уксус 9% — 3 ст. л., растительное масло — 6 ст. л., черный молотый перец — 1/2 ч. л., красный молотый перец — по желанию.

Баклажаны вымойте и нарежьте кубиками размером 2–3 см, кожицу не снимайте. Вскипятите воду, опустите в нее баклажаны и после повторного закипания варите ровно 4 минуты. Затем переложите их в дуршлаг и оставьте на 15–20 минут, чтобы стекла лишняя жидкость.

Лук нарежьте тонкими полукольцами, чеснок мелко порубите, укроп измельчите. Для маринада смешайте соль, сахар, уксус, растительное масло и черный перец, при желании добавьте немного красного перца. Соедините баклажаны с луком, чесноком и укропом, залейте маринадом и аккуратно перемешайте. Накройте миску крышкой и уберите в холодильник минимум на 3–4 часа, за это время два-три раза осторожно перемешайте содержимое.

Самыми вкусными баклажаны становятся через сутки, когда полностью пропитаются маринадом.

Личный опыт

Я всегда готовлю эту закуску с запасом, потому что она заканчивается очень быстро. Для более яркого вкуса смешиваю обычное растительное масло с небольшим количеством ароматного нерафинированного — тогда баклажаны действительно становятся похожи на домашние маринованные грибочки.