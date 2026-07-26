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26 июля 2026 в 07:56

Натираю кабачки, добавляю копченый колбасный сыр — получается сочная запеканка с аппетитной золотистой корочкой

Фото: D-NEWS.ru
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Когда кабачков становится так много, что привычные оладьи и рагу уже надоели, на помощь приходит этот простой рецепт. Секрет его вкуса — копченый колбасный сыр. Во время запекания он придает блюду легкий аромат копчения, делает заливку насыщеннее и отлично сочетается с нежными молодыми кабачками.

Получается сытная, сочная запеканка с тянущейся сырной начинкой и румяной корочкой, которую одинаково вкусно есть и горячей, и полностью остывшей.

Для приготовления понадобится: 2 молодых кабачка, 100 г твердого сыра, 100 г копченого колбасного сыра, 100 г творожного сыра, 2 яйца, 2–3 ст. л. сметаны, 1 ст. л. растительного масла для формы, соль и свежемолотый черный перец по вкусу.

Кабачки нарежьте тонкими кружочками и выложите в смазанную маслом форму, слегка посолите и поперчите. Для заливки соедините яйца, творожный сыр и сметану, хорошо перемешайте до однородности, приправьте солью и перцем.

Половину твердого и копченого колбасного сыра натрите на крупной терке и вмешайте в заливку, затем равномерно распределите ее по кабачкам. Сверху посыпьте оставшейся смесью двух видов сыра и запекайте в разогретой до 200 °C духовке около 30–35 минут, пока поверхность не станет аппетитно золотистой.

Личный опыт

Автор Ольга Шмырева уже несколько раз готовила эту запеканку именно с копченым колбасным сыром, и вкус оказался гораздо интереснее классического варианта. Иногда я добавляю немного свежего укропа или зубчик чеснока — аромат становится еще ярче.

Проверено редакцией
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Ольга Шмырева
О. Шмырева
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