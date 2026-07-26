Корпоративных сотрудников предостерегли от мошенников

Злоумышленники создают поддельные корпоративные чаты с целью получить доступ к «Госуслугам» сотрудников, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, ни в коем случае нельзя передавать коды из СМС посторонним лицам.

Мошенники добавляют сотрудников в фейковые корпоративные чаты и под видом отдела кадров просят «обновить данные» для оцифровки архивов. В группу «подливают» бот-имитацию «Госуслуг», который просит номер телефона и цифры из СМС. После передачи информации злоумышленники получают доступ к аккаунту. Никогда не пересылайте коды посторонним или в чаты — они такие же личные, как и пароль. Проверяйте запрос: позвоните в отдел кадров по официальному номеру компании, а не по ссылке из группы, — предупредил Щербаченко.

Ранее сенатор Артем Шейкин предупредил о новой схеме мошенничества: злоумышленники создают поддельные точки доступа Wi-Fi, которые выглядят как официальные сети кафе, аэропортов, магазинов и торговых центров. По его словам, преступники используют похожие названия, чтобы пользователи неосознанно подключались к ним.