Россиянам рассказали, какая краска подойдет для жилых комнат Эксперт по ремонту Алексей Орехов: матовая краска подойдет для жилых комнат

Матовая краска станет оптимальным вариантом для покраски стен в жилых комнатах, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов. По его словам, такое покрытие успешно замаскирует все неровности.

Для жилых комнат лучше всего подходят матовые или шелковисто-матовые составы — они визуально скрадывают мелкие неровности, тогда как глянец выявит все ваши огрехи шпаклевки. Для кухни и ванной нужны влагостойкие полуматовые варианты с высокой устойчивостью к истиранию, желательно 1-го или 2-го класса, — заявил эксперт.

Орехов отметил, что цвет в каталоге отличается от конечного результата покраски. По словам эксперта, чтобы получить необходимый оттенок, необходимо создать тон на пять процентов темнее от исходника.

Цвет, который вы видите в каталоге или на маленьком образце, на большой стене всегда будет казаться светлее и бледнее. Поэтому при колеровке в машине всегда просите сделать тон примерно на пять процентов темнее, чем вы задумали, — тогда на площади он даст именно тот оттенок, который вы ожидали, — резюмировал он.

Орехов напомнил, что правильная покраска стен производится почти сухим валиком. По его словам, лучшая техника нанесения покрытия на стену происходит зигзагами без резких границ между проходами.

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