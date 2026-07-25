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25 июля 2026 в 18:05

Россиянам рассказали, какая краска подойдет для жилых комнат

Эксперт по ремонту Алексей Орехов: матовая краска подойдет для жилых комнат

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Матовая краска станет оптимальным вариантом для покраски стен в жилых комнатах, заявил NEWS.ru эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов. По его словам, такое покрытие успешно замаскирует все неровности.

Для жилых комнат лучше всего подходят матовые или шелковисто-матовые составы — они визуально скрадывают мелкие неровности, тогда как глянец выявит все ваши огрехи шпаклевки. Для кухни и ванной нужны влагостойкие полуматовые варианты с высокой устойчивостью к истиранию, желательно 1-го или 2-го класса, заявил эксперт.

Орехов отметил, что цвет в каталоге отличается от конечного результата покраски. По словам эксперта, чтобы получить необходимый оттенок, необходимо создать тон на пять процентов темнее от исходника.

Цвет, который вы видите в каталоге или на маленьком образце, на большой стене всегда будет казаться светлее и бледнее. Поэтому при колеровке в машине всегда просите сделать тон примерно на пять процентов темнее, чем вы задумали, — тогда на площади он даст именно тот оттенок, который вы ожидали, резюмировал он.

Орехов напомнил, что правильная покраска стен производится почти сухим валиком. По его словам, лучшая техника нанесения покрытия на стену происходит зигзагами без резких границ между проходами.

Ранее председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что детям стоит проводить выходные вместе со своими родителями для укрепления связи поколений. По его словам, видеосвязь также поможет сохранить отношения.

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