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25 июля 2026 в 17:21

В России нашли способ для сохранения связи поколений

Зампред ВРНС Иванов посоветовал детям проводить выходные вместе с родителями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Детям стоит проводить выходные вместе со своими родителями для укрепления связи поколений, заявил NEWS.ru председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, видеосвязь также поможет сохранить отношения.

Позвоните родителям не по расписанию, а просто так. Приезжайте не на час, а на выходные. Берите с собой внуков — это лучший подарок для бабушек и дедушек. Заведите традицию семейных ужинов, совместных прогулок, хотя бы раз в месяц. И если вы живете далеко, помните: видеосвязь — это не замена, но мост. Используйте его, чтобы быть рядом, даже когда расстояние велико, — заявил он.

Иванов отметил, что переезд детей в мегаполисы усложняет связь с родителями. По его словам, жители провинции трепетнее относятся к семейным ценностям.

Сегодня дети уезжают в столицы, за границу, строят карьеры. Расстояния увеличились, ритм жизни ускорился, ценности сместились в сторону индивидуализма. И в этом нет чьей-то вины, но есть общая боль. Есть разница между мегаполисами и провинцией. В больших городах люди живут быстрее, загруженнее, у них больше соблазнов и отвлечений. В провинции, наоборот, сохраняется более тесная связь между поколениями, — резюмировал он.

Ранее семейный и детский психолог Галина Рейнталь посоветовала переключить внимание на счет предметов или решение примеров, чтобы быстро перестать смеяться в неподходящей ситуации. По ее словам, такой метод позволяет мозгу отвлечься от источника веселья и вернуть контроль над эмоциями.

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