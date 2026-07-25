Психолог объяснила, как перестать смеяться в неподходящей ситуации

Чтобы быстро перестать смеяться в неподходящей ситуации, следует переключить внимание на счет предметов или решение примеров, заявила NEWS.ru семейный и детский психолог Галина Рейнталь. По ее словам, такой метод позволяет мозгу отвлечься от источника веселья и вернуть контроль над эмоциями.

Бывают ситуации, когда смеяться неуместно. На серьезном разговоре, похоронах, во время конфликта или в момент, когда человеку рядом плохо. Иногда это защитная реакция психики, иногда — нервное перевозбуждение. Причина может быть разной, но задача одна — быстро успокоиться. Вот несколько приемов, которые действительно помогают. Первое — переключите внимание. Это считается самым эффективным способом. Начните считать предметы вокруг, искать глазами вещи одного цвета, вспоминать список покупок или попробуйте решить в голове пример. Например, умножить двузначное число на двузначное. Когда мозг переключается на задачу, смешная ситуация перестает быть центром внимания, — пояснила Рейнталь.

Она отметила, что многие люди ошибочно пытаются сдержать улыбку или отвернуться, но это обычно дает обратный эффект и делает смех еще более сильным. По словам психолога, вместо подавления эмоций лучше использовать технику когнитивной переоценки, меняя смысл происходящего.

Второй прием, как избавиться от неконтролируемого смеха, — изменить смысл происходящего. В психологии он называется когнитивной переоценкой. Вместо мысли: «Это ужасно смешно» — скажите себе: «Сейчас человеку больно, если я продолжу смеяться, ему станет неприятно». Иногда этого уже достаточно, чтобы вернуть контроль над эмоциями. Не пытайтесь просто сдерживать улыбку, отворачиваться или запрещать себе смеяться. Обычно это работает наоборот — становится еще смешнее, — заключила Рейнталь.

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